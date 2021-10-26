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光陽掀電動車熱潮　新北加碼振興補助2.7萬

▲光陽二座換電站設置於南投縣仁愛鄉台14甲線公路上，全程都是爬坡路段，對於S7R車款來說，攻頂可說是輕鬆無壓力。（圖／光陽提供）
▲光陽二座換電站設置於南投縣仁愛鄉台14甲線公路上，全程都是爬坡路段，對於S7R車款來說，攻頂可說是輕鬆無壓力。（圖／光陽提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-26 20:30:00

光陽日前正式開通兩處前往武嶺攻頂的IONEX電動機車電池交換站，更宣告總換電站數已飆破600站，勢必將為市場上掀起一波電動機車旋風。看準這波熱潮與「振興五倍券」商機，新北市政府今（26）日推出好康加碼活動，即日起市民使用五倍券無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，整體補助每輛可達2.7萬元，對喜愛電動機車且尚未入手的車友是一大利多。

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光陽3月發表最新的電動機車IONEX 3.0後，又於8月11日發表「尊榮換電 專人送電」服務，此後一路銷售大漲，更挑戰市占率第2名地位；此外，光陽也積極佈建換電站，於9月底於台中宣告IONEX 3.0第500站設站開通後，不到1個月時間，換電站已經推進突破600站，甚至還領先業界於武嶺設置2處能源交換站，讓不少喜愛「跑山」的騎士相當興奮，直呼電動機車攻頂武嶺已不成問題。

全國換電站日漸充裕的情況下，逐漸解決電動機車的能源問題，尤其近期五倍券商機火熱，車商也紛紛加碼購車優惠，若搭配地方政府補助，實際購車金額甚至比油車還便宜。

▲光陽熱血車友騎乘目前最夯的IONEX S7R直奔武嶺，實地見證前往武嶺的IONEX 3.0換電站的開通啟用，車友們興奮表示：未來IONEX電動車在換電站補足電量後，攻頂武嶺將不成問題 。（圖／光陽提供）
▲光陽熱血車友騎乘目前最夯的IONEX S7R直奔武嶺，實地見證前往武嶺的IONEX 3.0換電站的開通啟用，車友們興奮表示：未來IONEX電動車在換電站補足電量後，攻頂武嶺將不成問題 。（圖／光陽提供）
以全台人口最多、幅員最廣的新北市為例，新北市政府環保局日前宣布，26日起至3月31日止，凡設籍新北市1年且年滿18歲市民，使用振興五倍券或「新北加倍券」面額達5000元以上，換購或新購電動機車，至新北市各機車行無論換購或新購電動機車，就可享有每輛再加碼補助8000元的好康；此波加碼活動再加上環保局原補助方案及行政院環保署與經濟部工業局補助款，合計最高每輛可獲得2.7萬元補助。

為吸引更多騎士加入IONEX 3.0陣營，光陽也推出諸多10月底前的限定優惠，包含前S7R換電版購車補助8000元、i-One換電版加碼購車金4800元。以新北市為例，若消費者以五倍券汰舊換新購入S7R，Ionex補助8000元再加上新北市輔助2.7萬元，最高補助達3.5萬元；若是購入i-One系列，汰舊換新加上市府振興補助與業者補助後，最低價僅3.5萬元，更能獲得年底前換店服務人人免費的優質服務。

在這波補助下，勢必將為市場增添不少IONEX系列車主。而為了讓消費者有更好的服務，光陽IONEX執行團隊表示，不到一個月的時間，換電站已經推進突破600站，目前建站的效率若維持下去，到今年年底設置1000站不是問題；而日前正式開通啟用的武嶺換電站，是IONEX最高也是最接近武嶺的換電站，此後還會繼續與民宿、景觀餐廳業者合作設站的模式，也樂見同業也能積極佈建國內熱門機車路線的充電站，一同打造更完整的電動機車能源交換網路。

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