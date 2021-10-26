光陽掀電動車熱潮　新北加碼振興補助2.7萬

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全國換電站日漸充裕的情況下，逐漸解決電動機車的能源問題，尤其近期五倍券商機火熱，車商也紛紛加碼購車優惠，若搭配地方政府補助，實際購車金額甚至比油車還便宜。
以全台人口最多、幅員最廣的新北市為例，新北市政府環保局日前宣布，26日起至3月31日止，凡設籍新北市1年且年滿18歲市民，使用振興五倍券或「新北加倍券」面額達5000元以上，換購或新購電動機車，至新北市各機車行無論換購或新購電動機車，就可享有每輛再加碼補助8000元的好康；此波加碼活動再加上環保局原補助方案及行政院環保署與經濟部工業局補助款，合計最高每輛可獲得2.7萬元補助。
為吸引更多騎士加入IONEX 3.0陣營，光陽也推出諸多10月底前的限定優惠，包含前S7R換電版購車補助8000元、i-One換電版加碼購車金4800元。以新北市為例，若消費者以五倍券汰舊換新購入S7R，Ionex補助8000元再加上新北市輔助2.7萬元，最高補助達3.5萬元；若是購入i-One系列，汰舊換新加上市府振興補助與業者補助後，最低價僅3.5萬元，更能獲得年底前換店服務人人免費的優質服務。
在這波補助下，勢必將為市場增添不少IONEX系列車主。而為了讓消費者有更好的服務，光陽IONEX執行團隊表示，不到一個月的時間，換電站已經推進突破600站，目前建站的效率若維持下去，到今年年底設置1000站不是問題；而日前正式開通啟用的武嶺換電站，是IONEX最高也是最接近武嶺的換電站，此後還會繼續與民宿、景觀餐廳業者合作設站的模式，也樂見同業也能積極佈建國內熱門機車路線的充電站，一同打造更完整的電動機車能源交換網路。