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金宣虎前女友被爆「外遇3男」　前夫親睹嘿咻偷腥片怒離

▲金宣虎前女友遭爆料一次外遇3男。（圖／金宣虎IG）
▲金宣虎前女友遭爆料一次外遇3男。（圖／金宣虎IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-26 20:31:24｜2021-10-26 21:32:38

在韓劇《海岸村恰恰恰》演出男主角「洪班長」的金宣虎，被爆逼前女友崔英雅墮胎，不過今（26）日一早韓媒《Dispatch》出面替金宣虎喊冤，列出爆料者崔英雅的12點罪狀。隨後娛樂記者、YouTuber李鎮浩下午也開直播，公開疑似是崔英雅前夫的錄音檔，內容提到前夫透露與崔英雅離婚原因，也爆出女方在3周內帶了3名男人回家發生性關係，且自己手上還握有偷腥影片。

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▲崔英雅五官標緻、氣質出眾，目前已離開電視圈。（圖／KBS YouTube）
▲崔英雅為金宣虎前女友。（圖／KBS YouTube）
李鎮浩下午在Podcast節目上曝光一支錄音檔，內容是崔英雅前夫在節目上的對話，對方向他表示當時離開與崔英雅一起住的房子後，房子就被女方佔據，而有次回去拿行李時，就發現家中裝了監視器，更誇張的是，他把硬碟帶走後，就發現崔英雅在2人分開不到1個月，在3周內帶了3名男人回家發生性行為，透露女方偷腥的對象其中2個是牛郎，另一位則是年紀很大的「糖果爸爸」（金主），更說後來才發現她在婚前就有被金主包養。

據了解，崔英雅一直都不想與前夫分開，是直到前夫直接在法庭上公開她的偷腥片，2人才順利離婚，前夫也爆料女方父親曾向他借1.7億韓元，還為了不想再看到崔英雅，答應簽下了巨額離婚協議，而結束訴訟那天連與她搭同一台電梯都不願意。從曝光的錄音檔中可以得知，崔英雅前夫痛批女方私生活不檢點、擅長裝可憐，甚至在2人離婚後派人跟蹤他，直言崔英雅根本就是瘋子。

▲李鎮浩公布金宣虎「前女友前夫」的指控。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）
▲李鎮浩公開崔英雅前夫對女方的指控。（圖／李鎮浩YouTube）
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