共機擾台首見武直10攻擊直升機！空軍廣播驅離、飛彈追監
國防部今（26）日表示，7架次共機闖入我國西南防空域，其中首度出現武直10攻擊直升機，也是國防部去年9月公布共機擾台資訊後，首度出現攻擊直升機。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-26 21:28:22｜2021-10-26 21:38:19
根據國防部即時軍事動態專區指出，運8指通機1架次、運8技偵機1架次、運8遠干機1架次、殲16戰機2架次、米爾17(Mi-17)運輸直升機1架次、武直10機1架次今日間闖入我西南防空識別區(ADIZ)，空軍應處作為派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
共軍長期仰賴運輸直升機或多用途直升機改裝成攻擊直升機使用，缺乏反裝甲專用直升機。因此1998年昌河飛機集團開始武直10設計工作，並於2003年首飛、2010年服役、2012年珠海航空展首度公開。武直10座艙配置與國軍AH-64E阿帕契攻擊直升機相同，為串聯式雙座布局，前、後艙分別為負責操縱直升機和武器系統操作。維基百科指出，武直10最大航程680公里，作戰半徑260公里。
武直10外型與歐洲武式直升機相似，固定武裝為機鼻下方一挺25公釐機砲，可掛載多管火箭、反戰車飛彈與霹靂系列短程空對空飛彈，主要服役於陸軍航空兵，生產超過300架，並外銷至巴基斯坦。