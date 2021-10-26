台積電創辦人張忠謀不做筆記　靠聆聽與商業模式領軍公司

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張忠謀說，科技一直在進步，因此科技公司CEO最好還是做技術出身最好，如果不是，最好也要以技術為主。他回憶從33歲做到52歲，當時擔任主管，學會技術、行銷、訂價、會計甚至學會聆聽、包容與領導等。另外，有說服力的簡報是有技巧的，他回憶他30幾歲頭一次演講，其實心裡很焦慮，於是向人請教，得到了「告訴別人你知道的」的答案，直到現在也一直分享他所熟知的領域。
張忠謀說自己從來不記筆記，但很擅長聆聽，「講這句話的動機是什麼」，再加上對方的肢體語言，當下聆聽就會思考對方更深的層面。在包容力部分，他也很有自信，說自己工作從不把下屬帶到新單位，「有班底就像是小圈子，不要把自己局限在小圈子裡，對新的事物要有包容力！」
不過講了那麼多經營者學習到的能力，張忠謀認為最重要就是學習到「策略」，是上述那些基本能力再更高層，再上去就是商業模式，也是他在54歲到87歲在台積電擔任創辦人及董事長學習到的。他說，商業模式是以客戶為主，不是以產品為主，強調台積電的商業模式是半導體製造服務，客戶則是別的半導體公司。
張忠謀舉例星巴克與GOOGLE都是創新商業模式，可以把咖啡賣成高價，客戶也都是享受生活的人。至於，我們使用GOOGLE搜尋，我們變成GOOGLE的工具，公司從中得到的資訊，GOOGLE再用這樣的資訊賣給其他客戶，這些新的商業模式都讓他很佩服。