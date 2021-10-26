名家論壇》黎榮章／謝國樑強勢回歸基隆　綠不可輕忽

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蔡適應網路好感度雖低，但主要係因其立委角色受大環境氛圍影響負面比例較高；目前他保有公職身分，本會期又擔任黨團幹部，在立院有固定的發揮舞台，要塑造個人的正面聲量不難處理。
若觀察林右昌、蔡適應、謝國樑的臉書粉專數據，粉絲數同樣呈現相當的落差。但值得關注的是，蔡適應粉絲雖然是謝的2倍有餘，但貼文互動數卻只小贏謝國樑，粉專經營表現不算太好。相較之下，林右昌擔任基隆大家長，粉絲數突破10萬人，活躍度也相對較佳。
若蔡適應要拚成為林的接班人，如果雙方團隊合作互動良好，林右昌靠在任優勢將粉絲導入給蔡，並非難事，相對的，謝國樑粉絲數和互動數要突破，就需要經營團隊花費心力從頭做起。
再來看看藍綠網路側翼給林右昌、蔡適應、謝國樑的幫助。顯然基隆並不是大家目光焦點，臉書親綠粉專對林右昌、蔡適應的討論度都相當低，在全部親綠粉專的貼文中，提到林右昌的文章只有1.1%、蔡適應0.7%，不過相較之下，林右昌還是綠營支持者、側翼較熟悉的對象，親綠粉專若提到林右昌，貼文互動狀況還是比提到蔡適應好很多。
未來如果能靠綠營支持者較熟悉的林右昌，把蔡適應介紹出場，對蔡提升網路熱度來說，應有很大幫助。而藍營側翼粉專目前提到謝國樑的比例更低，只有0.2%，且他是一個回鍋的政治人物，家世背景、行事作風外界都略有所知，很難重新提起什麼好奇心，未來謝國樑要能在網路上炒熱熱度，可能得取決於藍營有多少資源能投入基隆選戰。
基隆的政治結構長年藍大於綠，在林右昌之前，民進黨僅由李進勇執政過一次；但隨著大環境不斷改變，加上林右昌兩屆市長的耕耘累積，或許動搖了部分板塊。加上空戰在近年選舉的比重不斷增加，林右昌目前明顯是基隆空戰實力第一人，蔡適應若能接續他在網路的人氣，將能對選舉大有幫助。
而謝國樑是基隆在地世家出身，謝家創立基隆二信合作社，整個體系深入基隆地方。當地人戲稱「每個基隆人都跟二信有關連，要不是曾讀過二信中學、要不是在二信上班，就是有錢存在二信」。如今謝家公子宣布強勢回歸，不只勤走樁腳，耕耘陸戰，空戰部分料也將會急起直追，民進黨若要保衛基隆政權，恐怕也不得有一絲輕忽。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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