第一周就知高端打不完　陳佩琪批：浪費數十億納稅錢

中央流行疫情指揮官陳時中日前坦言，採購的500萬劑高端疫苗可能會打不完，正在洽談將疫苗送給友邦的機會。對此，台北市長夫人陳佩琪今（26）日表示，高端開打的第一個禮拜，第一線的醫護對於高端打不完的結果就「一點也不意外」，批評政府「不要浪費錢去買那些用不到的東西了，幾十億錢拿來加強底層民眾的紓困豈不更好」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 22:22:48
政府採購的500萬劑疫苗，目前到貨223萬劑，打了136萬劑。隨著疫情趨緩，以及其他疫苗到貨，高端疫苗可能會打不完的狀況，掀起政壇關注。而陳佩琪也在臉書發文分享自己親身經驗，指出高端疫苗開打的第一天，自己的診所預約了40位民眾，除一位身體不適不能來之外，其餘39位都準時報到。
但是等到第五天，一天仍有八十位民眾預約，但整天下來卻有16位沒報到， 報到率掉到剩下八成。陳佩琪透露，「問其他醫師，也大概是這個數字，有醫師說高端打不完很意外，說實在的，去問問做第一線的醫護，一點也不意外，高端開打一個星期就會給你明確的答案。」
陳佩琪進一步質疑，高端疫苗可是「全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數十億計算，政府可不可以事前請專家做調查來評估高端合理的需求量？不要浪費錢去買那些用不到的東西了，幾十億錢拿來加強底層民眾的紓困豈不更好。」（編輯：倪浩軒）