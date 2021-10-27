涉侵害新疆人權　美國零售商停售中國製監視器

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根據TechCrunch，美國政府2019年將大華科技和海康威視列入其經濟黑名單，因為它們參與大規模監控新疆維吾爾族穆斯林的行動。
今年稍早，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）的一則報導詳細說明，Lorex母公司大華科技研發的臉部辨識軟體向執法部門推銷，作為可辨識維吾爾人的一種方式。
該服務的使用者手冊似乎在吹捧，它能夠透過監視器畫面來區分不同種族的人。在此同時，根據2019年「紐約時報」報導，海康威視的監視器已經安裝在新疆的清真寺和拘留營中。
人權觀察（Human Rights Watch）中國研究員王松蓮先前接受訪問時表示：「這些系統的設計目的非常明確，就是針對穆斯林。」
美國國務院在一份關於中國人權狀況的報告中表示，中國政府「在新疆對維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族和其他穆斯林與少數民族，進行大規模任意拘押」。
中國人權捍衛者（China Human Rights Defenders）聲稱，這些拘押等同強迫失蹤，因為通常不會向他們的家人提供有關拘押時間或地點等訊息。
人權團體認為，有超過100萬維吾爾人被拘禁在集中營，但中國持續否認指控。
目前還不清楚家得寶和百思買為什麼現在決定下架Lorex和Ezviz的產品，但在它們的母公司被列入美國經濟黑名單後，消費者過去兩年還是可以自由購買它們的監視器。
家得寶告訴TechCrunch，公司「致力維護道德採購的最高標準，在留意到此議題後立即停止販售Lorex的產品。」百思買則僅簡單表示，公司已經結束與Lorex和Ezviz的關係。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1101026