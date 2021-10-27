COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

涉侵害新疆人權　美國零售商停售中國製監視器

▲美國媒體報導，中國科技監控製造商大華科技（Dahua Technology）涉及侵害人權，子公司Lorex的產品被美國連鎖商場下架。（圖／翻攝自Lorex官網）
▲美國媒體報導，中國科技監控製造商大華科技（Dahua Technology）涉及侵害人權，子公司Lorex的產品被美國連鎖商場下架。（圖／翻攝自Lorex官網）

中央社

2021-10-27 11:24:18

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）根據美國科技新聞媒體TechCrunch，家得寶公司（Home Depot）和百思買公司（Best Buy）已將涉及侵害人權的中國科技監控製造商的產品下架。

我是廣告 請繼續往下閱讀
科技網站Engadget引述TechCrunch的新聞報導，這兩家美國零售業巨擘已停止販售Lorex和Ezviz的產品，美國居家修繕及家電連鎖零售業者羅威公司（Lowe's）則不再販售Lorex的產品。Lorex是大華科技（Dahua Technology）子公司，Ezviz是海康威視（Hikvision）旗下監控技術品牌。

根據TechCrunch，美國政府2019年將大華科技和海康威視列入其經濟黑名單，因為它們參與大規模監控新疆維吾爾族穆斯林的行動。

今年稍早，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）的一則報導詳細說明，Lorex母公司大華科技研發的臉部辨識軟體向執法部門推銷，作為可辨識維吾爾人的一種方式。

該服務的使用者手冊似乎在吹捧，它能夠透過監視器畫面來區分不同種族的人。在此同時，根據2019年「紐約時報」報導，海康威視的監視器已經安裝在新疆的清真寺和拘留營中。

人權觀察（Human Rights Watch）中國研究員王松蓮先前接受訪問時表示：「這些系統的設計目的非常明確，就是針對穆斯林。」

美國國務院在一份關於中國人權狀況的報告中表示，中國政府「在新疆對維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族和其他穆斯林與少數民族，進行大規模任意拘押」。

中國人權捍衛者（China Human Rights Defenders）聲稱，這些拘押等同強迫失蹤，因為通常不會向他們的家人提供有關拘押時間或地點等訊息。

人權團體認為，有超過100萬維吾爾人被拘禁在集中營，但中國持續否認指控。

目前還不清楚家得寶和百思買為什麼現在決定下架Lorex和Ezviz的產品，但在它們的母公司被列入美國經濟黑名單後，消費者過去兩年還是可以自由購買它們的監視器。

家得寶告訴TechCrunch，公司「致力維護道德採購的最高標準，在留意到此議題後立即停止販售Lorex的產品。」百思買則僅簡單表示，公司已經結束與Lorex和Ezviz的關係。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1101026

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀