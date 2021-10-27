要滴滴放棄美股上市？外媒：中國監管機構建議赴港掛牌

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知情人士向《華爾街日報》透露，在最近與滴滴、物流平台滿幫集團和在線招聘公司看準網（BOSS直聘母公司）的高階主管談話時提出這個想啊。這三家公司都是在6月份上市，籌資總額接近70億美元。中國網信辦在7月份開始對這三家公司運營的應用進行數據安全審查。
知情人士稱，在上述調查結束之後，預計相關部門最快會在11月公布調查結果。但是相關消息尚未得到中國官方證實。
《華爾街日報》指出，近年來，吸引海外上市的中國科技公司在中國或香港上市成為國家層面的優先任務之一。中國政府擔心，掌握大量數據的企業如果受制於美國監管機構，可能會成政治和國家安全風險。不過在香港上市意味著，即使企業最終從美國退出，無論是出自於自身選擇還是迫於監管壓力，對企業及其投資者的破壞性都會更小。
過去一年，中國監管機構加強打壓力度，打擊了中國消費互聯網行業的壟斷和不公平行為，並祭出與數據保護和海外上市相關的新規定。
有兩名知情人士表示，滿幫集團已經研究赴港上市計劃，該公司在中國卡車運輸業提供了類似於優步（Uber）的服務。一名知情人士稱，滿幫集團最早可能2022年會在香港上市，而且是在監管機構開始對其進行審查之前就已經做好決定，因為滿幫認為這樣做能夠為那些更靠近中國本土市場、更了解滿幫業務的投資者帶來機會。