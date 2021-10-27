挖眼案翻版！台中超商男店員遭毆重傷 僅因提醒沒戴口罩
本月22日清晨，台中某超商一名大夜班陳姓男店員，因提醒顧客未戴口罩，慘遭對方持玻璃瓶狂毆，導致男店員昏迷倒地、眼窩破碎、頭部撕裂、肋骨斷裂，至今仍在醫院搶救，宛如先前屏東女店員挖眼案翻版。對此，陳男家屬沉痛控訴，雖然嫌犯易被警方逮捕，但事發至今27日，對方以及家屬卻神隱消失，一句道歉也沒有，所以氣憤PO文到臉書社團「爆料公社」，盼大家來評評理，而文章也引發許多網友議論，認為實在太誇張。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 08:24:34
陳男姊姊發文表示，本月22日，弟弟再超商值大夜班，提醒一名未戴口罩的男顧客，不料對方先是激動叫囂，之後闖進櫃台、持玻璃瓶狂毆弟弟，即便當時弟弟已昏迷倒地，對方仍未罷手，出腳狂踹弟弟頭胸，導致弟弟頭部、胸口出現撕裂傷、左側肋骨骨折、眼窩邊破碎、血胸與腦震盪，目前還在醫院治療中。陳男姊姊表示，雖然警方已逮捕兇嫌，但直到今天，對方都沒有出面道歉，痛批「被害者無辜躺在醫院，施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過」，也擔心後續無消息。
而其他網友則紛紛表示「上次是女店員被挖眼睛，這次是男店員...」、「真的太誇張了」、「超商店員也太衰」、「沒戴口罩還打人」、「呼籲法官重判」、「真的太扯」。
※【NOWnews 今日新聞
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