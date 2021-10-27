北市驚傳情殺命案！婦疑遭男友勒斃 小兒子目睹死亡現場
26日晚間9時許，台北市中山區新生北路二段某民宅，疑似發生驚悚情殺命案，一名58歲的許姓婦人，疑似遭51歲的林姓男友勒斃，之後許男也疑似持刀自殘，被發現時意識昏迷，左手腕有刀傷，而許婦的小兒子當時剛剛返家，親眼見到死亡現場，急忙通報警消到場。而許婦已明顯死亡、屍體僵硬，且脖子有勒痕，林姓男友則倒臥一旁、意識不清，被緊急送往醫院搶救，目前全案朝他殺方向偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 09:40:57
據警方初步調查，許婦離婚後與小兒子、林男一起居住，26日晚間，許婦小兒子返家，赫然驚見母親倒臥不醒，且地上還有血跡，林男也意識昏迷，急忙報警處理。警消獲報後趕抵，發現許婦已明顯死亡，林男則意識不清，被送往醫院搶救。由於許婦頸脖上有勒痕，警方研判，其可能是先遭林男勒斃，林男之後再自殘、導致失血昏迷，但詳細案情還需進一步調查，並待林男恢復意識後，再釐清整起事發狀況。（編輯：林盈君）
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