澎恰恰化干戈同台連千毅　靠百億林董一句話

欠債2.2億元的澎恰恰，之前和網紅連千毅合作破局，25日晚上竟意外合體，銷售黃金泡菜，讓人期待雙方是否有後續合作，他昨（26）日在臉書解答，這次同台事先和一直力挺他的百億金主林秉文請示過，擔心對方過度聯想，沒想到林秉文很大氣，阿莎力地說「有錢賺，趕快賺來還債，跟人家好好相處」，有了好友力挺，才有機會解開心結。





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▲連千毅（左）、澎恰恰握手言歡。（圖／翻攝連千毅臉書）

衝流量一流的連千毅，之前和澎恰恰合作破局，不滿被說蹭熱度，一度怒罵澎恰恰「是沒生產能力的人」，不過同台當晚，兩人見面相當客氣，澎恰恰謙稱自己是小弟，稱呼對方是「人氣最旺的連大主播」，拜託幫忙宣傳，澎哥玩遊戲輸給「吃屎哥」時，連千毅也不敢讓網紅拿拖鞋打臉綜藝大哥，改用苦茶代替，態度都很客氣。





澎恰恰解釋，當天去宜蘭黃金泡菜館，關心合作商品銷售，發現現場人很多，才知道是連千毅應吳老闆邀請在泡菜工廠直播，擔憂日前新聞事件，會引起雙方尷尬，先致電給好友林秉文詢問，對方不但沒意見，還要他以和為貴，澎哥釋懷地說：「也是啦，在台灣隨時都有遇見的機會，沒合作也是好朋友」。





▲澎恰恰（左）強調所有收入都由林秉文幫忙處理。（圖／記者葉政勳攝）

擔心被外界誤會他另闢財源，澎恰恰強調，意外同台連千毅是向林秉文報備過，盼外界不要過度揣測，未來會盡可能賺錢、儘速還款，「所有收入都會進入專款帳戶裡面，由專人處理債務」。



