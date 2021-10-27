美國挺台參與聯合國 何志偉：美國背後「一票們」也重要
美國國務卿布林肯26日發表聲明，支持台灣參與聯合國。他表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國呼籲「所有聯合國會員國」，支持台灣有意義參與聯合國體系。民進黨立委何志偉受訪表示，當然是感謝，不過美國也是一票，「美國背後的一票們」更值得關注；民進黨立委羅致政也說，過去美國較針對特定組織邀請台灣，此次則是進展到聯合國相關體系，這是重要的突破政策宣示。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-27 10:39:54｜2021-10-27 10:40:10
談及布林肯支持台灣參與聯合國，並呼籲所有聯合國會員國一同響應，何志偉說，首先當然是感謝，不過美國講到底也是一票，「我們看重他在國際社會所象徵的意義，不只是美國的一票，而是美國背後的一票們」，台灣也要持續努力爭取其他國際社會支持。不過何志偉也說，接下來台灣要用甚麼名字實質參與，應又會是一大討論重點。
羅致政則說，這是美國重大的政策宣示，因為過去重點都放在特定組織如WHO、WHA等等，現在擴大到聯合國相關體系專門機構邀請台灣參加，且美國不只自己這樣訴求，也呼籲別的國家跟進，這代表美國要帶領其他國家來推動台灣參與聯合國的事務，這是比起過去的突破。
民進黨立委莊競程則說，現階段國際局勢就是盡量遠離中國，不要把所有東西都依賴中國。國際社會現在也看到，台灣對世界的幫助，從疫情爆發時台灣對世界的貢獻，以及防疫成果，大家開始認同台灣，也都認為台灣人民在中國打壓之下，還是可以堅持自由民主，在亞洲地區與他們形成民主大聯盟，當然可以一起併肩對抗中國。
莊競程認為，台灣在世界上的處境會越來越好，也希望國民黨就不要再亂了，前總統馬英九近來說要重啟服貿談判，根本是忘記2014年太陽花學運的教訓。中國不自由、不開放，台灣要分散風險，現在蔡政府做的就是這個，看看中國無緣無故禁止我國從產品，這就可以看到，台灣一定要走出世界。
莊競程也說，感謝美國對台的支持，歐盟也相當支持我國，繼續守護自由民主，這就是未來要走的方向。