陳以信：台外交退20年 布林肯所言與柯林頓政府一致
針對美國國務卿布林肯支持台灣參與聯合國體系，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信今（27）日表示，布林肯對台支持表達肯定與感謝，但有種「不知今夕是何夕？」之感。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-27 10:45:34｜2021-10-27 10:49:00
陳以信接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，布林肯的發言與柯林頓、小布希政府時期的發言內容相同，台灣在歐巴馬時期也已經有意義參與聯合國想關組織，包含世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）年會等。
「簡直讓台灣對外關係回到20年前。」陳以信指出，就是因蔡政府錯誤對外政策與兩岸政策所造成，他強調，馬政府成功參與WHA及ICAO，當時也正在進行加入聯合國氣候變遷綱要公約及國際刑警組織；反觀，蔡英文主政5年，台灣卻斷交7個邦交國、退出5個國際組織，蔡政府應虛心檢討。
國民黨立院黨團總召費鴻泰也表示，感謝布林肯聲明，但拜託美國針對台灣重返聯合國提出實質提案，動用其影響力，讓其他會員國連署，不要口惠而實不至。
黨團書記長陳玉珍也感謝布林肯在國際上為台發聲，「但美國若真正表達善意就應與台灣復交，這不需要別人同意」，陳指出，聯合國會有5大常任理事國問題 ，因此應該在蔡英文聲稱史上台美關係最好時來做，不應該只有遙遠的夢想。