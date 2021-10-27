不只載人上宇宙！貝佐斯擬搶蓋「太空商業園區」拓展市場
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年兩度實現火箭載人飛上太空的壯舉，而他名下的火箭與太空旅遊公司「藍源」（Blue Origin）還有更大的野心，不只要搭火箭遊太空，他還要設立商用太空站，結合研究、商業活動與觀光，建造一個「多功能太空商業園區」（space business park），規模將與國際太空站相仿。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-27 10:55:57
太空科技公司「藍源」（Blue Origin）周一（25）宣布將與新創公司「Sierra Space」合作這項計畫，打算興建一座名為「軌道礁」（Orbital Reef） 的商用私人太空站。《華爾街日報》報導指出，這座太空站最多將可容納10名遊客，面積將與國際太空站相仿，並且沿著離地球500公里的太空軌道運行，這個「多功能太空商業園區」除了擁有多個停泊口外，還有大面積的太空花園、運動場、太空旅館等等，期待能成為提供生活休憩、尖端科技研究與、微重力影片拍攝的理想場所。
由於這類計畫預計耗費資本甚鉅且風險極高，一旦啟用就得投入動輒數百億美元的資金，藍源公司就公布，太空站預計將在未來10年的後半段正式營運，而潛在客戶包含航太機構、科技公司、企業家、旅遊公司與媒體集團等，盼能先行獲得資金挹注。此外《BBC》也指出，由於擁有20年歷史的國際太空站正面臨汰換，美國太空總署 （NASA）就曾鼓勵民間企業提出商用太空站規劃，每個計劃更可獲得近百億新台幣的資助經費。
藍源的「軌道礁」太空商業園區計畫也將與其他公司合作，包含以擅長製作太空船、戰機的波音和Sierra Space公司，另外也與亞利桑那州立大學等學術機構合作，預計將從2022年開始進行關鍵試飛，並於2030年前正式運行。《CNN》表示，倘若未來太空站成功營運，從生物科技、材料科學到製藥產業都有機會派員進行微重力研究（microgravity），透過微重力環境觀察在不受地球引力影響之下，物理與生物現象會有何影響與改變，可望替科學家帶來全新的觀點。