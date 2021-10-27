檢討選制更要下修投票權！民眾黨：修憲比當選總統還難
近日來因為高雄市長韓國瑜、桃園市議員王浩宇以及基進黨立委陳柏惟等人接連遭到罷免，各界也開始檢討是否需要再度修改選制？對此民眾黨立法院黨團今（27）日上午這開記者會，表示「不只要修改選制，更要下修投票權」，並著重於修憲門檻的部分，應當下修門檻，才不會讓修憲成為大黨高度政治籌謀下的產物。
記者丁上程／台北報導
2021-10-27 11:01:24
立委蔡壁如表示，民眾期望能有制衡藍綠的第三勢力出現，但目前區域立委選舉「贏者全拿」的「並立制」，讓國民兩大黨獲得比得票率更多的超額席次；反觀小黨雖然在政黨票得票比例不低，但獲得的席次相當少，小黨長期深耕地方，有對特定議題的理念，卻被選制阻礙發展，導致在立院中沒有聲量，無法成為有制衡作用的「關鍵少數」，產生「票票不等值」的現象，是時候嘗試「聯立制」，避免中道力量的民意被沒收。
蔡壁如強調，民眾黨團提出修法的三大方向，一是將選舉保證金改為較為低廉的「登記費」，促進公民參政意願；第二則是下修政黨補助款門檻，從得票率3.5%下修到2%，讓小黨也能享有補助款，有利政黨公平競爭；最後則是透過共同推薦候選人制度，排除贏者全拿的困境。
而針對修憲門檻的部分，立委張其祿指出，當前憲政體制不符合人民的期待，但修憲若要成案，需要85名立委出席，64名立委同意後送出國會，即使送出來了，也需要965萬張同意票才會通過，明顯大於總統蔡英文當選的817萬張票，這麼高的修憲門檻是高度政治籌謀下的產物，不只讓人民成為旁觀者，小黨立委也成為旁觀者。
張其祿強調，依目前的規定，小黨根本沒有能力將提案送出院會，憲法理應隨著時代潮流更迭修正，符合台灣人民的生活與社會發展，修憲的主體是民眾，而非強勢政黨。張其祿直言，應適度降低修憲及複決門檻，讓修憲成為民眾可以直接參與的權利，並研擬讓人民直接提案修憲，才能達到還政於民的目標，呼籲國民兩黨不要為反對而反對，與在野黨好好討論，否則大家過去一年來所提的理想，都會成為空談，國家也被拖著不會進步。