美國挺台加入聯合國 郭國文：讓人感動、期待後續作為
美國國務卿布林肯26日發表聲明，支持台灣參與聯合國。他表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國呼籲「所有聯合國會員國」，支持台灣有意義參與聯合國體系。民進黨立委郭國文受訪時表示，這讓人很感動因為這樣的支持速度，比想像中來的快，期待之後美國的具體作為。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-27 11:08:03
談及布林肯支持台灣參與聯合國，並呼籲所有聯合國會員國一同響應，郭國文表示，美國過去都講說要協助台灣加入國際性組織，一般想到是非政治性，像是比較經濟性的WTO、CPTPP等，但聯合國政治性很高，布林肯會這樣強調讓人感到意外、驚奇且感動。
郭國文說，特別是在10月25日中華民國退出聯合國50周年剛過不久，美國有具體說法出現，也讓人期待後面具體作為。
民進黨立委莊競程則說，現階段國際局勢就是盡量遠離中國，不要把所有東西都依賴中國。國際社會現在也看到，台灣對世界的幫助，從疫情爆發時台灣對世界的貢獻，以及防疫成果，大家開始認同台灣，也都認為台灣人民在中國打壓之下，還是可以堅持自由民主，在亞洲地區與他們形成民主大聯盟，當然可以一起併肩對抗中國。
莊競程也說，感謝美國對台的支持，歐盟也相當支持我國，繼續守護自由民主，這就是未來要走的方向。