COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

農遊券第3波抽獎出爐！888元怎麼領用看這篇秒懂

▲農委會主委陳吉仲（左三）日前舉行農遊券記者會，親自說明農遊券使用及農林漁牧週週抽加碼活動。（圖／記者賴志昶攝）
▲農委會主委陳吉仲（左三）日前舉行農遊券記者會，親自說明農遊券使用及農林漁牧週週抽加碼活動。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-27 11:16:17

為配合政府發放「振興五倍券」，行政院農委會推出「農遊券」，每張面額888元，第一梯次從10月中旬起連續四周抽出共88萬份，並於今（27）日上午抽出第3次幸運號碼分別為60、75，只要身分證後2碼符合者即能中獎。至於這888元的農遊券要如何領、怎麼用？《NOWnews今日新聞》幫大家整理好，看完這篇秒懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
農遊券共分四週抽籤，第一週抽中的幸運號碼者，為身分證字號末2碼89、32、54，末3碼597、453、152的民眾，共有23萬695人受惠；第二週的幸運兒則是身分證末2碼為50、13的民眾，總共25萬6327人中獎；第三週的幸運兒則是身分證末2碼為60、75的民眾，總共26萬6441人中簽，中獎民眾請在下午5時注意簡訊通知。

農遊券1張面額888元，第一階段抽出88萬張，第二階段在明年農曆年提供58萬張給消費滿千元者抽籤，使用期限自25日起至明年4月30日止，中籤者只要於今日起下載農遊券APP，註冊登入成為會員，即可領取農遊券。

農遊券怎麼抽、誰可以抽？

行政院共通平台於9月22日起開放民眾登記加碼券抽籤意願，民眾可以於該平台勾選農遊券抽籤意願，後續由共通平台統一抽籤，且只要是能夠領取振興五倍券的民眾，永久居留證持有者、外籍人口等，均可以參加農遊券抽籤。

農遊券怎麼領？

農遊券APP於25日起開放領券，民眾請下載或更新農遊券APP。若抽中農遊券者免註冊，已由農委會為中獎民眾開發帳號，幸運兒可依簡訊指示登入即可；若民眾先前已完成註冊也沒關係，請依原會員帳號密碼登入，今日起將直接入券。至於若將親朋好友的農遊券綁定在同一支手機，登記時為同一支手機門號，入券將都會在同一手機進行領券。

農遊券怎麼使用？

可至農委會農遊券合作業者消費，於結帳時以農遊券APP掃碼器，掃描店家QRcode，或出示APP的QRcode給店家掃描，即可折抵消費金額。此外，農遊券不找零，採電子錢包方式，單一票券總面額888元，包含面額有88元1張、100元8張，共9張，每次消費可依需求分次使用。

農遊券可以用在哪裡？

使用農遊券的店家及場域包含農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區等，全台約有2875家，詳情可至農遊券網站上進行查詢。

第2階段抽獎怎麼抽？

農委會為鼓勵消費者消費提升農產品銷售，只要持現金或五倍券到合作業者消費，不含農遊券消費金額超過1000元，至APP登錄發票或紙本五倍券等資訊，即可獲得抽獎機會，農委會將擇期公開抽獎。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀