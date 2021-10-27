農遊券第3波抽獎出爐！888元怎麼領用看這篇秒懂

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農遊券1張面額888元，第一階段抽出88萬張，第二階段在明年農曆年提供58萬張給消費滿千元者抽籤，使用期限自25日起至明年4月30日止，中籤者只要於今日起下載農遊券APP，註冊登入成為會員，即可領取農遊券。
農遊券怎麼抽、誰可以抽？
行政院共通平台於9月22日起開放民眾登記加碼券抽籤意願，民眾可以於該平台勾選農遊券抽籤意願，後續由共通平台統一抽籤，且只要是能夠領取振興五倍券的民眾，永久居留證持有者、外籍人口等，均可以參加農遊券抽籤。
農遊券怎麼領？
農遊券APP於25日起開放領券，民眾請下載或更新農遊券APP。若抽中農遊券者免註冊，已由農委會為中獎民眾開發帳號，幸運兒可依簡訊指示登入即可；若民眾先前已完成註冊也沒關係，請依原會員帳號密碼登入，今日起將直接入券。至於若將親朋好友的農遊券綁定在同一支手機，登記時為同一支手機門號，入券將都會在同一手機進行領券。
農遊券怎麼使用？
可至農委會農遊券合作業者消費，於結帳時以農遊券APP掃碼器，掃描店家QRcode，或出示APP的QRcode給店家掃描，即可折抵消費金額。此外，農遊券不找零，採電子錢包方式，單一票券總面額888元，包含面額有88元1張、100元8張，共9張，每次消費可依需求分次使用。
農遊券可以用在哪裡？
使用農遊券的店家及場域包含農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區等，全台約有2875家，詳情可至農遊券網站上進行查詢。
第2階段抽獎怎麼抽？
農委會為鼓勵消費者消費提升農產品銷售，只要持現金或五倍券到合作業者消費，不含農遊券消費金額超過1000元，至APP登錄發票或紙本五倍券等資訊，即可獲得抽獎機會，農委會將擇期公開抽獎。