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三中案一審判無罪　馬英九：司法還我清白、2024下架東廠

▲前總統馬英九因三中案被起訴，台北地院今日宣判無罪。（圖／資料照片）
▲前總統馬英九因三中案被起訴，台北地院今日宣判無罪。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-10-27 11:20:46｜2021-10-27 11:28:55

前總統馬英九因黨產交易「三中案」被訴，台北地方法院今（27）日宣判，馬英九等人皆無罪，可上訴。前總統馬英九辦公室表示，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，還他清白；馬辦強烈呼籲，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。

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前總統馬英九因黨產交易「三中案」被訴，檢方認定馬、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清賤賣共犯證交法背信罪。馬辯稱，沒有黨產進入口袋。事實上，最高檢察署特偵組尚未「廢組」前，檢察官調查多年均查無「三中案」犯罪事證，簽結全案，台北地方檢察署搭配黨產條例接手再辦，起訴馬英九，2個檢察機關的見解不一樣。

馬辦今日表示，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定他的操守，這個判決符合國人認知。

馬辦指出，本案民進黨追打多年，北檢也大動作辦了很久，但是結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中時任國民黨主席的馬英九一再要求一定要合法，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損，北檢卻還是強行起訴沒有拿一毛錢的人，這樣合理嗎？

馬辦表示，最高法院檢察署特別偵查組已於2014年8月以查無不法簽結本案，新聞稿載明：「因當時中視股票在市場交易量很少，交易清淡，不可能賣到帳面價錢，當時賣主又因法律限制，急著脫手，因此中視股票買賣的價格，不構成賤賣。」北檢卻用拼貼、羅織、入人於罪方式，論述前後不一，只是想硬辦馬英九。

馬辦說，依《廣電法》規定，94年12月26日前，政黨必須退出廣播、電視經營。馬前總統當時擔任國民黨主席，為使國民黨符合法律規定，並避免中視及中廣公司遭受撤照處分，進而出售中投等公司持有的華夏公司股權，完全符合國民黨及中投公司的利益。

馬辦強調，政黨追求執政，公司追求營利，兩者完全不同。國民黨針對三中買賣要考量的除了價錢外，更重要的是符合國民黨的利益。國民黨主席對社會、媒體有更高價值的責任，北檢把國民黨主席當成公司董事，把馬英九當成中投公司承辦人，用弊案的角度偵辦，如此能服眾嗎？
 
馬辦指出，監委高涌誠、王美玉、趙永清（108.12.18）調查報告指出，北檢偵辦馬英九三中案等案，涉違反偵查不公開等情，嚴重侵犯人權，且馬英九告發北檢洩密的案件，由當時身為被告的北檢檢察長邢泰釗自行核章簽結，程序亦未盡妥適。種種匪夷所思的作法，有媒體社論認為這是「東廠」行徑，國人自有公評。
 

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