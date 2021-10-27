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超商店員勸戴口罩被醉漢打斷6根肋骨　警方說話了

▲台中超商男店員遭毆打重傷。（圖／翻攝爆料公社）
▲台中超商男店員遭毆打重傷。（圖／翻攝爆料公社）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-27 11:44:35｜2021-10-27 11:49:09

僅因提醒顧客戴口罩，台中市一名超商店員被打到眼窩破碎、肋骨斷6根昏迷倒地。家屬在「爆料公社」氣憤指控施暴者與家人不聞不問，且被害者家人趕到派出所，警方竟說打人的喝醉了，等他清醒後會通知家人接回去，讓他們覺得無助。警方今澄清，當日已依《殺人未遂罪》、《重傷害罪》將現行犯移送地檢署偵辦。

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陳小姐今（27日）在臉書社團「爆料公社」發文，指在超商值大夜班的弟弟，提醒一名男顧客戴上口罩，對方竟激動咆哮、闖入櫃台持玻璃瓶瘋狂攻擊，即使弟弟不斷道歉、同事也努力想拉開，對方依然不停施暴，弟弟最後撐不住被打到倒地昏迷，對方還不肯罷休，對地上已失去意識的他猛踹。

家屬氣憤說，弟弟送醫後合併血胸與腦震盪現象，目前仍住院治療中。事發至今5天，對方及家屬神隱消失，一句道歉也沒有。當天他們趕到派出所了解，卻被警方帶到門口，說打人的那個人喝醉了，等他清醒後會通知家人接回去，弟弟6個月內都可以提出傷害告訴，警方的說法令他們感到無助。網友則痛斥根本是屏東挖眼案翻版。
 

▲身形壯碩的周姓男子對超商店員施暴，遭警方以現行犯逮捕。（圖／台中市警局提供，2021.10.27）
▲身形壯碩的周姓男子對超商店員施暴，遭警方以現行犯逮捕。（圖／台中市警局提供，2021.10.27）
台中警方今證實，這起酒後攻擊超商店員的事件，發生在台中市自由路二段。22歲周姓男子於23日凌晨2點多不戴口罩進入超商，聽到42歲陳姓店員勸阻後情緒失控，隨手拿店內陳列物品攻擊店員，造成店員頭部及身體多處受傷。

周男年輕壯碩且醉得不輕，被帶回派出所時還在發酒瘋，不時亂叫怪笑。警方等他意識稍清醒製作筆錄，他對在超商發生的事沒什麼印象，警方出示監視器畫面，讓他回想自己的失控行為。

繼中派出所所長張鎧倫表示，嫌犯清醒後並未由家屬帶回，而是依現行犯移送地檢署。至於報案和製作筆錄部份，值班的副所長考量被害人當下正在就醫，提醒可等病情較穩定再做筆錄，若家屬希望警方立即做，也會立即受理。雙方經溝通後，副所長已指派警員赴醫院完成被害人筆錄。另周男未配戴口罩部分，已依違反防疫規定函報主管機關裁罰。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，警方依《殺人未遂罪》、《重傷害罪》等罪嫌移送，檢察官依現有事證認定，是否構成殺人未遂尚有疑義，且認為周嫌無羈押必要，裁定以3萬元交保，後續將進一步調查。
 

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