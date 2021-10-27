涉三中案！蔡正元一審宣判出爐 業務侵占罪判3年6個月
（中央社記者林長順台北27日電）前中影董事長蔡正元，涉嫌侵占阿波羅公司資產，被檢方依業務侵占等罪起訴。台北地方法院今天依業務侵占罪，判處蔡正元3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。針對判決結果，蔡正元表示，對他不公平、不合理、不合法，會繼續上訴；但目前還沒看到判決書，不曉得法官判決的理由是什麼。
圖文／中央社
2021-10-27 11:57:15
台北地檢署起訴指出，馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易等案中，涉嫌以低價及非常規交易方式，出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害，民國107年7月間，依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。馬英九、張哲琛、汪海清涉案部分，北院今天判決無罪。
另外，前中影董事長蔡正元任內，涉嫌業務侵占阿波羅公司資產、挪用款項，以及侵占領航基金會款項等案，北檢依刑法業務侵占、公益侵占、背信、商業會計法等罪，起訴蔡正元及他的妻子洪菱霙、岳父洪信行。蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行涉案部分，北院判決無罪。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1101027