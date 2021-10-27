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綠民代要求譴責中國軍機擾台　侯友宜：用行動比用語言好

▲侯友宜情緒激動的說，「經常被槍抵著頭都不怕了，我怕誰啊」，用行動比用語言好。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.27）
▲侯友宜情緒激動的說，「經常被槍抵著頭都不怕了，我怕誰啊」，用行動比用語言好。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.27）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-27 12:37:16

新北市議會今（27）日進行第二天的市政總質詢議程，民進黨新北市議會黨團成員張志豪、李坤城、何博文及廖宜琨等議員，針對中國的軍機、軍艦擾台或侵台情形，要求新北市長侯友宜譴責中國；侯友宜強調，誓死捍衛中華民國，絕不允許其他國家挑釁中華民國。

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李坤城質詢侯友宜是不是「中華民國新北市長？」「中華民國旁邊那個國家是什麼？」中國的軍機、軍艦擾台或侵台情形，「要不要大聲譴責中國？」侯友宜回應，他當然是中華民國新北市長；此外，他會用生命捍衛中華民國，他個人的價值就是捍衛國家、愛台灣、愛中華民國、守護人民。

侯友宜補充，我們的國家叫中華民國，中華民國就是台灣、澎湖、金門、馬祖，我們已可選自己的總統；再三強調，身為中華民國的每一份子，大家團結起來，只要中華民國受到任何一個國家的挑釁，「他絕對會用生命捍衛國家」，保護台灣這塊土地與人民的安全，這是他第一天當警察起「不變的初心」！

▲何博文嗆侯友宜，「我是沒有機會，我如果是你，比你更勇敢」，場面一度尷尬。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.27）
▲何博文嗆侯友宜，「我是沒有機會，我如果是你，比你更勇敢」，場面一度尷尬。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.27）
何博文指出，現在全世界就只有中國軍機擾台，侯友宜卻不敢對共機騷擾台直言「譴責中國」，只說「捍衛中華民國」，認為侯友宜身為國民黨閃耀明星，不清楚表態的行為非常不好；尤其中國軍機擾台是每天發生的事情，但你（侯友宜）不敢譴責、說一句話，質疑如何讓人相信你會捍衛台灣呢？

侯友宜情緒激動的說，世事難料，他願意用生命、熱血捍衛中華民國、保護台灣這塊土地人民的安全，是他從警迄今的初心，「經常被槍抵著頭都不怕了，我怕誰啊」，用行動比用語言好，「我經過這麼多年代、槍戰，看過這麼多生死」，反問何博文「你願意嗎？你做過嗎？」任何國家絕對不能傷害中華民國。

張志豪則呼籲侯友宜，希望未來的青年局長不要淪為酬庸、選戰的佈局，而市府三位的副發言人也很優秀，但希望不要拿青年局長一職來佈局「侯家軍」，而應無私延攬優秀的人才來擔任；侯友宜回應，其實議員你很年輕、有幹勁，也很適合擔任青年局長。

張志豪也提及，國民黨主席朱立倫在國會採焦土的方式抗爭、報復性的罷免，只要提及「抗中保台」的民代就要罷免，是否認同朱立倫這樣的作法與路線？侯友宜說，每個人有每個人的角色，把自己的工作做好、推動市政、府會和諧、尊重民意，這是民主自由國家的現象。
 

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