綠民代要求譴責中國軍機擾台　侯友宜：用行動比用語言好

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜補充，我們的國家叫中華民國，中華民國就是台灣、澎湖、金門、馬祖，我們已可選自己的總統；再三強調，身為中華民國的每一份子，大家團結起來，只要中華民國受到任何一個國家的挑釁，「他絕對會用生命捍衛國家」，保護台灣這塊土地與人民的安全，這是他第一天當警察起「不變的初心」！
何博文指出，現在全世界就只有中國軍機擾台，侯友宜卻不敢對共機騷擾台直言「譴責中國」，只說「捍衛中華民國」，認為侯友宜身為國民黨閃耀明星，不清楚表態的行為非常不好；尤其中國軍機擾台是每天發生的事情，但你（侯友宜）不敢譴責、說一句話，質疑如何讓人相信你會捍衛台灣呢？
侯友宜情緒激動的說，世事難料，他願意用生命、熱血捍衛中華民國、保護台灣這塊土地人民的安全，是他從警迄今的初心，「經常被槍抵著頭都不怕了，我怕誰啊」，用行動比用語言好，「我經過這麼多年代、槍戰，看過這麼多生死」，反問何博文「你願意嗎？你做過嗎？」任何國家絕對不能傷害中華民國。
張志豪則呼籲侯友宜，希望未來的青年局長不要淪為酬庸、選戰的佈局，而市府三位的副發言人也很優秀，但希望不要拿青年局長一職來佈局「侯家軍」，而應無私延攬優秀的人才來擔任；侯友宜回應，其實議員你很年輕、有幹勁，也很適合擔任青年局長。
張志豪也提及，國民黨主席朱立倫在國會採焦土的方式抗爭、報復性的罷免，只要提及「抗中保台」的民代就要罷免，是否認同朱立倫這樣的作法與路線？侯友宜說，每個人有每個人的角色，把自己的工作做好、推動市政、府會和諧、尊重民意，這是民主自由國家的現象。