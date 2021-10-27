T1／桃園雲豹正式簽約首名東歐球員　前塞爾維亞國手

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大學畢業後，米特羅維奇持續在歐洲籃球圈闖蕩，是戰場上的得分好手，近兩季轉戰至巴林超級聯賽效力，上季代表穆哈拉格出賽即打出15.8分、7.2籃板的成績。總經理蘇翊傑表示：「他的身體對抗性佳，在進攻端的節奏也相當流暢，不但擁有強悍切入單打的能力，在執行擋拆後外線投射方面也具有一定的威脅性」，另外也期許過去14年職涯中有各國經驗的米特羅維奇加入後，能以自身經驗給予場上的年輕球員們幫助與成長。
因籃球被視為塞爾維亞的國球，米特羅維奇視同為塞爾維亞出生、曾挑戰過NBA殿堂的後衛Sasha Danilovic為榜樣，他表示：「我很欣賞他在場上不以個人數據為主要考量，志在為團隊無私奉獻的精神，為整個球隊創造價值。」而這個理念也啟發他打球以來所追求的目標。但談到自己籃球之路的偶像，他表示Michael Jordan是永遠無法取代的，來到桃園雲豹後，他也選擇披上23號球衣，向自己的偶像MJ致敬。
這回是他首度來到台灣，他難掩興奮地透露，來台前已向在台灣體育圈闖蕩多年的好友，詢問關於台灣的風土民情，也已聽說台灣的籃球迷是特別熱情的。他談及看見球隊陣中有許多年輕小將們，期許能在開季的時候和隊友們以朋友、夥伴的身份開打，但結束球季時已打造成桃園雲豹大家庭 (Start off the season as friends, end the season as a family)。