馬斯克名氣太夯！中國狂搶「註冊商標」 餐飲業也瘋冠名
電動車大廠特斯拉（Tesla）25日股價一度急升14.88%，市值突破1兆美元大關，執行長馬斯克（Elon Musk）坐穩世界首富寶座外，身價與名氣也一同水漲船高。然而名聲響亮的「馬斯克」近日在中國也成為炙手可熱的活招牌，各行各業搶著註冊「馬斯克」作為商標，在中國至少就有5間「馬斯克科技公司」，就連教育機構、服裝品牌也不放過他。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-27 12:55:43
伊隆‧馬斯克（中國翻譯「埃隆‧馬斯克」）名氣響亮，在10月16日所公布的《彭博億萬富翁指數》中，馬斯克以淨資產為2300億美元登上全球首富，根據中媒《IT之家》報導，在中國「馬斯克」這個名字不斷被民間百業瘋狂搶著當成商標註冊，除了「埃隆馬斯克」、「伊隆馬斯克」混著使用外，還有好幾名「北京馬斯克」、「杭州馬斯克」、「深圳馬斯克」設立了科技公司。
利用中國官方企業查詢機構「企查查」搜尋結果可以發現，這名世界首富的名字不僅在太空產業或電動車前出現，IT之家的報導中還提到「馬斯克」之名也被用來包裝通訊服務、廣告設計、教育機構和顧問公司等等，就連餐飲業、服飾業也爭相掛名。
IT之家報導中提到，特斯拉的前景與發展動力就是馬斯克坐穩首富的關鍵，據《華爾街日報》報導，特斯拉上週公布了第3個財季銷售額，共交付24.13萬輛電動車，再次創下紀錄，其市值超過了其他9家市值頂尖的汽車製造商，中國蔚來汽車的2萬4439輛、小鵬汽車的2萬5666輛、理想汽車的2萬5116輛，總和甚至不足特斯拉的三分之一，而過去1年多，由於銷量飆升和利潤增長，特斯拉股價翻倍，已成為最新一家達到「市值突破1兆美元」里程碑的美國公司。