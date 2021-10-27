遴選風波晚1年上任！台大校長管中閔：與潘文忠沒芥蒂

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依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第20條第3項第1款規定，國立大學校長於任期中屆滿65歲，得依規定續聘，但續聘後如於任期中年滿70歲，則僅得服務至70歲，不得至續任任期屆滿。
管中閔於45年8月15日出生，在115年8月15日年滿70歲，如果他爭取校長續任，依法無法做滿第2任（推算為112年1月8日到116年1月7日）任期。
立法院教育及文化委員會今天審議國立大學預算，中國國民黨籍立委萬美玲詢問管中閔，當初參與遴選，是否只想過當一任，管中閔說：「當然沒有。」
萬美玲追問是什麼原因改變想法、決定不續任，「這個年齡就是這樣走來，不是現在才有這樣的問題啊？」管中閔放低聲音表示：「中間少了一年」，坦言若續任，在第2任任期中，年齡會超過70歲，原本不會。
不過，管中閔也強調，完全理解107年的教育部長潘文忠，與潘文忠沒有芥蒂，「委員不為難部長的話，我會非常感謝。」
台灣大學於107年1月5日選出管中閔為台大第12任校長，但教育部後續以遴選程序有爭議等理由，拒絕發給聘書，教育部長潘文忠也因此爭議辭職，直到107年12月時任部長葉俊榮才宣布「勉予同意」，管中閔於108年1月8日上任，比原訂上任時間晚了將近1年。潘文忠則於108年1月14日回任教育部長。（編輯：陳政偉）1101027