名家論壇》吳崑玉／罷昶？罷昶？應是綠肥藍瘦！

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首先，3Q所在的中二選區結構上算是台中的邊區，地廣人稀，利於組織固盤而不利於文宣集中，顏家傳統組織相當堅實。但林昶佐所在的中正萬華卻是台北市區，政黨動員、媒體聚焦均較容易，年輕人不必搭高鐵就能投票。而且照過去選票分析，中正區藍大於綠，但只有9萬票左右，小英在此僅贏韓總7千票。萬華區則是綠大於藍，約可投出12萬票，2020小英在此贏了韓總2萬票。在藍綠政黨對決氛圍下，高度動員使投票率衝高，藍軍贏的機率並不大。
其次，刪Q之戰後，已不會有人再想以冷處理降低投票率，祈求贊成罷免票數通不過門檻。在一個提出罷免方擁有組織優勢的地方，只要動員到選舉所需的50%~70%，就一定高過門檻。所以反罷免方只剩下一條路可走，便是升高對決氣氛，力求反對票壓過贊成票，這是唯一合理的策略。
再次，回到2020這屆立委選舉，林昶佐拿了8萬多票，林郁方7萬多票落敗，但落敗主因是殺出一個親柯P的第三者徐立信，取走2萬多票。罷昶人士心裡盤算，如果藍營不分裂，加起來有約9萬8千票，足足贏林昶佐約1萬7千票，這是藍營人士認為罷昶有望成功的底氣。問題是，徐立信的票很多來自他自己的地方服務經營票，其中有藍有綠，恐怕不一定都會投贊成票，尤其在「抗中保台」意識型態對決催化下，人人被迫選邊站，狀況恐怕更不樂觀。
繼之，朱立倫不知道是那根筋不對，這麼早就直接點名「抗中保台」，把這場仗定位成統獨對決，而照現今台灣政治氛圍，反對「抗中保台」者幾無生路，朱主席這一罵，直讓林昶佐暗地喊爽。如果朱講的是「意識型態掛帥，地方服務歸零」，也許還比較有號召力。但給他這一講，這場仗就毫無疑異的定位在統獨大戰，原本不那麼喜歡林昶佐的年輕人可能也因此投入反罷免一方，只為了給瞧不起「抗中保台」的國民黨一點教訓。
最後，提出罷免案的鍾小平，原本就是國民黨籍政治人物，僅因選舉恩怨於2019年退黨，退黨主因是立委黨內初選時與林郁方發生糾紛，不滿黨部的停權處分。這情況與3Q在中二選區的狀況剛好相反，3Q不是民進黨嫡系，再怎麼動員也會有落差與損失，而且3Q被罷，得利的是民進黨基層政治人物。但在中正萬華，如果罷昶成功，鍾小平大功一件，聲勢看漲，鐵定參與補選，是罷免方存在著內部矛盾，動員力會打折的是罷免方，而非反罷免方。
此外，若論仇恨動員或報復行動，綠營支持者的行動力遠高於藍營支持者。刪Q一戰，讓綠營支持者充滿悲憤之情，決心要在下一戰扳回一城。如果林昶佐與陳柏惟結合，狂打「抗中保台反惡罷」，激起的鬥志與投票意願不可小看。加上媒體核心都在台北，各黨要角與作業中心都在台北，選區特性又是綠大於藍，組織盤偏弱，游離票居高，拉高投票率只會對林昶佐有利。朱立倫與國民黨將罷昶升高到意識型態對決，恐怕會讓自己遭到老皇帝回鍋的滑鐵盧。
雖然，理論上柯P及民眾黨，在中正萬華仍約有10%，3萬票左右的影響力，但這些人叫不叫得動仍是問號？加上柯P本身的投機油條個性，2018年之前與林昶佐還曾和樂融融，他沒有表態罷昶的仇恨值。更不排除柯營保持中立，搖擺不定，最後看風向再下注押寶。雖然罷昶一事起自環南市場自治會林昶佐嗆柯P事件，但如果統獨對決發展到熱戰嘶殺，柯P點煙翹腳，坐山觀虎鬥的機率，將遠大於下水參戰，以免偷雞不著蝕把米，賠了夫人又折兵。
換句話說，雖然藍綠現在都想把戰鬥焦點集中於四個公投案，但現實上，台灣選民對於事件的關注度遠低於對人的關注度。罷昶之戰，鐵定成為下一階段主力對決的戰場，而且「抗中保台」四字從朱立倫口中一出，這場戰爭的意義便已被定位，收也收不回去，藍綠雙方都有不能輸的壓力。可以預見，罷昶之戰將是一場慘烈的統獨對決，雙方戰力最強的人物都將被迫參戰，雖然最後輸贏仍難逆料，但戰況之慘烈已可預見。請問各方選將，你們做好戰鬥準備了嗎？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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