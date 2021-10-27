國民黨團：馬英九被政治抺黑15年　要求民進黨道歉

針對台北地院今（27）日宣判前總統馬英九三中案一審無罪， 國民黨立院黨團表示，蔡英文身為總統及民進黨主席，「不該為北檢濫權起訴公開道歉嗎？」
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-27 14:27:09｜2021-10-27 14:31:34
國民黨立院黨團透過新聞稿表示，2006年時任民進黨前主席游錫堃等人，向高檢署查黑中心告發馬英九前總統等人賤賣黨產，經特偵組2014年查無不法簽結。民進黨2017年以再黑機關「黨產會」提出所謂新事證，並由蔡英文任命的北檢檢察長重行起訴，重啟了執政黨就對卸任前總統濫權起訴，對馬英九的政治追殺。
對於三中案一審判決結果，國民黨團問蔡英文，「有無政治介入？黨產會會提出所謂新事證？没有政治力介入北檢檢察長會站到第一線，大俥仗重啟調查、重行起訴？」
國民黨團指出，三中案就是一個徹底的政治起訴案，配合重啟調查相關人等，現今都在「綠朝」升官發財。政治追殺15年，結果換來無罪，北檢淪為政爭工具，法務部不該有人出面負責嗎？
國民黨團強調，宣判結果證明兩件事，這5年來所謂的轉型正義，只是遂行「轉行朕意」的發洩工具，而所謂的司法改革，還遙遙無期，法務部、北檢學會如何維持「司法中立」、「政治中立」，還有一條漫漫長路要走。