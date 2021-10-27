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馬英九三中案一審無罪　柯建銘籲上訴：不要得意太快

▲立法院民進黨團總召柯建銘呼籲，檢方務必本於職權上訴，讓司法正義得以伸張，「馬英九你不要得意太快」。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.27）
▲立法院民進黨團總召柯建銘呼籲，檢方務必本於職權上訴，讓司法正義得以伸張，「馬英九你不要得意太快」。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.27）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-27 14:31:04

前總統馬英九被控在「三中案」中，涉犯違反證券交易法特別背信等罪，台北地方法院今（27）日一審宣判，判決馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人無罪，僅前立委蔡正元被判刑。立法院民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，「大悲無淚、大嘆無聲，馬英九你不要得意太快」。

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針對馬英九、張哲琛、汪海清等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法特別背信等罪，台北地院今日一審宣判無罪，唯獨蔡正元等人遭到判刑，柯建銘認為，法院判決顯有正義無法伸張之憾，在此除呼籲檢方務必上訴，為本案再戮力捍衛下去，以昭司法公信。

柯建銘說，本案纏訟多年，相關證據業已經媒體披露報導，然細究判決書，法官竟以「馬英九不是中投、光華公司董事或經理人，沒有造成相關公司損害的問題」為由，判決馬英久無罪，這非但無視馬英九當時身為國民黨主席，對於黨營事業的直接控制權，與其餘被告間應具有共同正犯關係，甚至是位居首謀地位的的事實不符，令人對司法的判決公正，再度打上一個大問號。

柯建銘表示，馬英九一審無罪即見獵心喜，反指北檢是東廠，是蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆行徑，警告馬英九不要為脫罪而汙衊檢方和蔡政府，甚至想欲蓋彌彰拿此案政治操作年底的公投、2022年或2024年選舉。柯說，他要請問國民黨主席朱立倫，朱的岳父高育仁2007年寫給馬英九的信函中，言之鑿鑿，指他「為了取得中廣經營權，曾出價15億元，比名嘴趙少康出的價碼高，時間點也更早，卻慘遭剔除在交易名單外，痛陳交易案不法不公，使國民黨遭受重大損失」，很明顯馬英九已經讓國民黨蒙受鉅額損失，身為現任國民黨主席的朱，對於今日的判決，難道不該出來發聲嗎？特別是馬英九在判決出來後的聲明中，還想藉此政治操作，意圖將自己的所作所為與年底公投掛勾，極盡囂張之能事，這豈是一個前總統該有的作為？

柯建銘說，在黨產條例通過後，本案的黨產已經涉及國產，而關乎全民利益及公平正義，不容草率了事，他籲請檢方務必本於職權上訴，讓司法正義得以伸張，「馬英九你不要得意太快」。

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