日本第六次贈台疫苗！「30萬劑AZ」效期至明年1月26日

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指揮中心說明，日本提供我國AstraZeneca（AZ）疫苗分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑及本批30萬劑，共420.4萬劑，有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心再次向日本政府及人民致上誠摯謝意。
駐日代表謝長廷今日也在臉書上發文，表示「日本航空的飛機，載著第6波的友誼疫苗30萬劑！雖然已是第六次，心情跟最初沒有什麼不同，深深感謝日本的友情支援，也祈求故鄉的人平安健康！」
另外指揮中心指出，第12期第二階段BNT第1劑預約狀況，符合預約資格有1,270,957人，已完成預約則有855,926人；第12期第二階段莫德納第2劑預約狀況，符合預約資格有557,531人，已完成預約則有265,430人；第12期第二階段AZ第2劑預約狀況，符合預約資格有1,053,094人，已完成預約則有665,616人。（編輯：陳雅雲）
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