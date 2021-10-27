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日本第六次贈台疫苗！「30萬劑AZ」效期至明年1月26日

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，日本政府宣布再次捐贈30萬劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，日本政府宣布再次捐贈30萬劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 14:40:04｜2021-10-27 15:24:02

疫苗又傳好消息！中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，日本政府宣布再次捐贈30萬劑AZ疫苗，已於今日上午09時49分運抵桃園國際機場，而這次已是日本第6次捐蹭台灣疫苗。

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指揮中心指揮官陳時中強調，該批疫苗完成通關程序後，將會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至2022年1月26日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人與在臺日籍人士接種。

指揮中心說明，日本提供我國AstraZeneca（AZ）疫苗分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑及本批30萬劑，共420.4萬劑，有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心再次向日本政府及人民致上誠摯謝意。

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，日本政府宣布再次捐贈30萬劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，日本政府宣布再次捐贈30萬劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）
駐日代表謝長廷今日也在臉書上發文，表示「日本航空的飛機，載著第6波的友誼疫苗30萬劑！雖然已是第六次，心情跟最初沒有什麼不同，深深感謝日本的友情支援，也祈求故鄉的人平安健康！」

另外指揮中心指出，第12期第二階段BNT第1劑預約狀況，符合預約資格有1,270,957人，已完成預約則有855,926人；第12期第二階段莫德納第2劑預約狀況，符合預約資格有557,531人，已完成預約則有265,430人；第12期第二階段AZ第2劑預約狀況，符合預約資格有1,053,094人，已完成預約則有665,616人。（編輯：陳雅雲）

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