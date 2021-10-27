馬英九三中案無罪　國民黨批：民進黨羅織罪名、踐踏司法

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國民黨指出，從2006年開始，民進黨就向高檢署告發馬前總統，指馬「賤賣三中黨產」，然而，2014年，這個案件就已經被特偵組簽結，認為「查無不法」，卻在民進黨二次執政後重啟調查，實際上這些控訴，就是羅織罪名、就是政治追殺。
國民黨表示，馬英九一生正直清廉、任內奉公守法，全國人民有目共睹。當馬總統任內努力反貪腐，更以高度道德與司法標準要「讓政黨退出媒體」、讓台灣的民主法治能夠更進步，反觀在民進黨執政下，獨立機關中選會不再中立、媒體電視台堂而皇之成立派系介入執政黨、NCC堂而皇之關閉電視台。當國民黨支持「黨政軍退出媒體」，但現在的台灣，卻是民進黨全力介入媒體，終於清楚「還馬英九公道者，必蔡英文」。
國民黨進一步指出，從2016年蔡英文執政以來，民進黨政府為了滿足權力慾望，無所不用其極；為了政治鬥爭，甚至不惜多次以政黨利益來操作國家機器。包括蔡政府剛上任沒多久，忙著先組織「東廠」、成立黨產會，前黨產會副主委張天欽還迫不及待地想在選舉中「大展身手」、操作政治追殺。
國民黨痛批，在21世紀的今天，還在用羅織罪名的方式，為了選舉操作、為了轉移民眾的焦點，不惜汙衊前任元首的名聲，更企圖誣陷下獄，種種的政治與司法操作，絕對會受到社會的檢視與人民的唾棄，呼籲全民一起用行動與選票下架執政失能、毀憲亂政的民進黨，才能還給台灣社會一個公道。