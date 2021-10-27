「三中案」馬英九一審無罪　侯友宜：尊重司法判決

前總統馬英九被控賤賣中視、中廣、中影「三中案」，造成國民黨損失，遭檢方依法起訴，台北地方法院今（27）日一審宣判馬英九無罪；對此，新北市長侯友宜強調，他是司法體系出身的執法人員，對司法的判決一向都相當尊重，也尊重司法的判決。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-27 14:43:52
針對基隆市長林右昌今日在基隆市議會進行施政報告時，對於「基隆捷運」興建的事宜，再度嗆台北市長柯文哲撈過界，「基隆人的事情，基隆人自己會決定」，要彼此尊重的看法；侯友宜呼籲，這是對大台北生活圈好的事情，希望在交通部的指導下，盼大家好好的把事情做得圓滿。
侯友宜指出，基隆捷運橫跨新北、台北、基隆三個地方，去年大概有個初步的共同方向，從基隆蓋到南港站，從輕軌改成中運量，當年大家都有這樣想法；過程中還有一些小細節，大家在交通部的指導下，大家好好的把事情做得圓滿，這個對大台北生活圈，不管是基隆、新北或台北，都是好的事情。
侯友宜強調，大家好好的把事情做好，才是最重要，新北市剛好跨基隆、台北兩市之間，新北市都願意承擔，只要交通部、大家有共識，「該新北市負責來做，都願意承擔！」甚至如果基隆、台北市希望新北市做更多，新北市也願意做，因為做出來對大台北生活圈所有人都好的事情，新北市都會全力以赴。