中市109年地價稅調降 超過9成市民降稅受惠

針對監察院指出台中市調整地價稅的問題，台中市政府表示， 109 年公告地價平均下跌 20.06% ，經計算有 9 成納稅人 ( 約 85 萬戶 ) 應納地價稅降低，一般用地平均減少約 2560 元，調降幅度約 21% ；自用住宅用地平均減少約 168 元，調降幅度約 17% ，市長盧秀燕上任後推動的「輕稅簡政」，也是地價及標準評議委員會專業客觀的評議結果。

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中市府表示， 109 年公告地價調降後，檢視地價稅各課稅級距納稅戶及其應納稅額比例，與 105 年及 107 年公告地價調整後相當； 109 年公告地價調降是在財政紀律下，參考內政部訂頒調整原則，並廣納彙整市民及各方人士意見後，將查估成果及民眾的心聲一併陳報給台中市地價及標準地價評議委員會審議，交由公正專業的委員做出最終的決定，整個過程嚴謹且公開透明。

中市府進一步強調，公告地價調整應屬地方自治範疇， 105 年公告地價全國調漲 30.54% ，惟澎湖縣下跌 0.22% ，調整方向與全國不一致； 107 年公告地價全國調降公告地價 3.63% ，惟新竹縣上漲 25.63% ，漲幅全國第一，調整方向與全國不一致，宜蘭縣下跌 42.41% ，跌幅全國第一； 109 年公告地價全國平均調降 0.66% ，惟連江縣調漲 5.46% ，調整方向與全國不一致。因此，公告地價之調整雖與地方財政相關，但並非單一影響條件，擬定調整內容時仍須依當時時空背景之社會經濟條件及人民稅賦負擔能力綜合考量以求客觀。