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啃老男隨機殺人！19歲工讀生無辜喪命　法官不判死原因曝

▲啃老男隨機殺人，19歲工讀生無辜枉死，法院判處無期徒刑。（圖／取自爆料公社）
▲啃老男隨機殺人，19歲工讀生無辜枉死，法院判處無期徒刑。（圖／取自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 15:36:14

去年3月間，桃園無業的35歲的蘇姓男子，因遭父母拒絕金援、心生怨恨，見19歲的劉姓工讀生獨自經過，竟持刀朝他心臟刺入，導致劉男失血過多死亡，蘇男落網後，被桃園地檢署依強盜殺人罪起訴。

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不過被害家屬痛批，案發至今蘇男僅說了一句「非常抱歉」，完全無誠意，法院一審判蘇男無期徒刑、褫奪公權終身，之後蘇男跟檢方都上訴，二審經高院審理，認為應判蘇男死刑，但因蘇男投案自首，依規定應減刑，認定一審判決無輕重失衡，駁回上訴維持原判。至於民事部分，一審判蘇須賠償劉男父母1238萬元。

據了解，去年3月27日晚間11時許，蘇男於桃園市平鎮區南豐街口，見在網咖打工的劉男獨自經過，於是持刀上前、逼劉男交出財物，雙方因此發生拉扯衝突，蘇男持刀刺進劉男胸口，導致其死亡，且致命刀傷深達17公分。

警方獲報後展開追查，將蘇男逮捕到案，他落網後坦承犯行，供是隨機挑選下手對象，逃跑後也不清楚劉男死亡。案經桃園地院一審，認為蘇男手段兇殘，雖然自首投案，但之後又翻供，且僅對被害家屬屬略表歉意，難認真心悔改，因此判無期徒刑。

蘇男跟檢方都上訴二審高院，蘇男一開始坦殺人、但否認強盜，之後又改口說非故意殺人，最後到辯論終結之日才坦認全部犯行。二審高院認為，蘇男僅因缺錢花用，就隨機搶劫、殺害路過的劉男，且有謀生能力卻不工作，應該量處死刑才符合罪責相當原則，但因蘇男自首應依規定減刑，因此駁回上訴，判處無期徒刑。（編輯：林盈君）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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