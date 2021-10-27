啃老男隨機殺人！19歲工讀生無辜喪命　法官不判死原因曝

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據了解，去年3月27日晚間11時許，蘇男於桃園市平鎮區南豐街口，見在網咖打工的劉男獨自經過，於是持刀上前、逼劉男交出財物，雙方因此發生拉扯衝突，蘇男持刀刺進劉男胸口，導致其死亡，且致命刀傷深達17公分。
警方獲報後展開追查，將蘇男逮捕到案，他落網後坦承犯行，供是隨機挑選下手對象，逃跑後也不清楚劉男死亡。案經桃園地院一審，認為蘇男手段兇殘，雖然自首投案，但之後又翻供，且僅對被害家屬屬略表歉意，難認真心悔改，因此判無期徒刑。
蘇男跟檢方都上訴二審高院，蘇男一開始坦殺人、但否認強盜，之後又改口說非故意殺人，最後到辯論終結之日才坦認全部犯行。二審高院認為，蘇男僅因缺錢花用，就隨機搶劫、殺害路過的劉男，且有謀生能力卻不工作，應該量處死刑才符合罪責相當原則，但因蘇男自首應依規定減刑，因此駁回上訴，判處無期徒刑。（編輯：林盈君）
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