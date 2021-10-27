賴慧如驚爆陪人夫泡湯　前夫曾參加對方婚禮

25歲八點檔女星賴慧如，去年和相差16歲的導演高琮凱離婚，恢單後傳出新桃花，對象卻是已婚的國標舞老師劉家銘，兩人被媒體偷拍到相約北投泡湯，刻意一前一後走進會館，似乎想要避嫌，泡了2個多小時又分別離開，晚上繼續續攤，期間沒有他人身影出現，交情似乎不單純。面對外界質疑當小三，賴慧如透過經紀公司回應，當天還有另外兩名朋友同行，是一群人外出，否認跟人夫有出軌行為。





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▲賴慧如和劉家銘跳國標舞，穿著非常火辣。（圖／翻攝賴慧如FB）

▲賴慧如和劉家銘曾搭檔跳國標舞，征戰不少賽事。（圖／翻攝賴慧如FB）

▲賴慧如（中）和劉家銘、林嘉莉合作，並多次感謝兩人指導。（圖／翻攝賴慧如FB）

賴慧如3年前參加民視綜藝節目《舞力全開》，開始接觸國標舞，第一個指導老師就是劉家銘、林嘉莉夫婦，在名師教學下，她數度穿著性感舞衣，在節目上大秀國標舞技，還和國標舞老師劉家銘參與不少賽事，一起奪下新加坡國際舞標準舞比賽師生組冠軍，私下更稱劉氏夫妻是相約健身好夥伴，曾與前夫高琮凱一起出席過對方的婚禮，於公於私關係都很密切。





賴慧如不只一次在社群網站上感謝劉家銘、林嘉莉的指導，稱呼他們是「我的國標好夥伴加健身好夥伴，這對夫妻真的是棒棒」，連教師節也不忘表達謝意，認為對方是一路陪伴成長的朋友，「謝謝你們夫妻倆一直沒有放棄我」，如今傳出介入恩師婚姻，頗令人意外。





賴慧如今（27）日透過經紀公司回應，當天還有另外兩名朋友同行，最近八點檔《黃金歲月》個人的戲分休息，加上開始宣傳專輯以及「明日之星」演唱會，所以幾個朋友約去溫泉飯店跟朋友小酌，空間較大且比較不會吵到鄰居。



