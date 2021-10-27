金與正被爆「早已處決胞兄」 金正恩現身陵園送花闢謠
美媒《Globe》日前報導北韓傳出政變，北韓領導人金正恩已遭胞妹金與正推翻並處決，繼韓國國家情報院（NIS）緊急駁斥後，北韓朝中社26日也透過報導金正恩現身「朝戰」71週年紀念活動，並向平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園獻花，間接向外闢謠政變處決報導內容不實。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-27 15:54:48
北韓最高領導人金正恩的身體健康狀況一直是外界關注的焦點，因金正恩多次缺席飛彈試射，《Globe》該篇報導引述美國情報消息稱，金與正早在今年5月6日至6月5日時發動政變，推翻並且處決金正恩。近期出現的「金正恩」其實是一名替身，並指出他的外表與過去不同，體重大幅下降。對此，韓國國家情報院（NIS）24日則緊急駁斥，消息並不屬實。
不過北韓媒體《朝中社》、《勞動新聞》昨（26）日則報導，金正恩在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰71周年活動終於出面，到了中國人民志願軍烈士陵園敬獻花圈。金正恩說，在朝鮮祖國解放戰爭（韓戰）時期，中國在極其困難的情況下，高舉「抗美援朝、保家衛國」的旗幟，組織中國人民志願軍並派到朝鮮戰場，給予了無私的革命支援，也透過朝中兩國人民和軍隊團結的力量取得戰爭勝利，用鮮血與生命在朝中友誼歷史中寫下光輝的一頁。
除了金正恩外，朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮國務委員會也輪流向中國人民志願軍烈士陵園敬獻了花圈，此次出席活動也間接證明了美媒所傳「金正恩遭金與正處決」消息不實。事實上，金正恩自去年以來身體異常、死亡等傳聞層出不窮，《CNN》去年4月更曾報導金正恩接受心血管手術一度病危，但一個月後金正恩現身公開場合，讓這則新聞同樣被認定是假消息。今年7月，金正恩病危的消息又再度流傳，加上金與正接連「扮黑臉」，甚至炸毀兩韓聯絡所，外界更因此多加揣測她未來將繼承胞兄最高領導人的職位，成為民氣保守的北韓首位女性領導人。