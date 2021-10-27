強攻商務物流市場！宏佳騰全台首創三輪電車Ai-2 Gather

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在疫情帶動物流產業的發展下，宏佳騰此次更攜手合作夥伴Lalamove與momo，希望造福第一線的物流夥伴。而宏佳騰也與台灣大哥大合作，由台灣大為物流業者推出的管理平台「車隊大管家 3.0」，利用 AI 及大數據分析技術幫助商用車隊提升管理效能。
Ai-2 Gather全車標配高亮度、低耗能的 Class D 頂規汽車等級 LED 頭燈，以及較一般機車面積更大的 LED 尾燈，更搭載 CBS 三輪連煞系統，能因應突發狀況，提供絕佳安全性與操控性。
業者表示，該車款的天生穩重來自於全新開發的齒輪直驅傳動系統、三點一面的設計，讓車體重心更穩定，且後輪配置差速器擁有車身可傾斜的轉向能力，傾角可達 40 度，與一般機車相當，讓三輪也可以靈活駕馭，即使行駛時遇到路面顛簸，後輪的扭轉機構也讓車體平穩依舊。
高階版本的 Ai-2 Gather+ 黑隱特仕版，則更進一步升級三輪商務智慧電車的便利性，前後標配載貨架，提升載貨靈活彈性，且配備獨家 CROXERA 5 智慧儀表系統，提供 Turn by turn 輔助導航、一鍵換電、Ai ASSISTANT 智慧助理等業界獨家創新功能。
Ai-2 Gather 系列後貨架離地 73.5 公分，剛剛好距離能讓上卸貨都超省力；46 公分的加寬前腳踏空間讓騎士可彈性運用，雖然寬敞卻能維持輕量車身，一般機車停車格也可輕鬆停入。
該車款還配備省力駐車拉桿，只需輕輕一拉，不須把腳放下也能立刻停車，避免因載貨重心不穩導致車身傾倒，免去了物流人員每天工作時立中柱及側柱超過百次而造成的腳部負擔，加上剛好的貨架離地距離減少了搬貨時的腰部負擔，整體大幅減少職業傷害發生率。
此外，該系列車款也提供複合式二合一掛勾，提供同時具備掛物及USB 充電功能，並配備16公分深度的杯架，讓騎士在繁忙中也能享受特大杯。
宏佳騰發表會現場同步宣佈， Ai-2 Gather（極光白）優惠後為建議售價為10萬7980 元；而搭載了獨家 CROXERA 5 智慧儀表系統及原廠前後貨架的 Ai-2 Gather+（黑隱特仕版），優惠後為11萬7980 元，預計於明年第一季開始交車。