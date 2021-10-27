SOGO週年慶雙11開跑！五倍券回饋10％　還有哆啦A夢可拿

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都喊出自己是正宗雙11始祖，SOGO下殺折扣當然不能漏氣！今年特別推出超越電商划算1,111元商品超過千組；還祭出家電買1送1，多款電視、電冰箱買就送同品牌電視、洗衣機的限日限量好康。並延續以往熱烈的「東區商圈週年慶」 活動串聯百家名店，消費還可抽iPhone、iPad。
大家最關心的SOGO週年慶DORAEMON來店禮，活動期間持快樂購卡，當日當館單筆消費滿1,000元(含)以上即可兌換。11/11(四)～11/12(五)輕巧保溫杯、手提肩背兩用包附專屬票卡夾；11/13(六)～11/14(日)手提帆布袋、手提輕量保溫瓶；11/15(一)～11/16(二)耐熱玻璃保鮮盒兩入、童趣自動直傘。
向來是全台美妝業績之冠的SOGO忠孝館，今年改裝起家厝1、2樓，引進HERMÈS彩妝，更祭出15品牌「全國獨家」1,200組，「幸福分享1+1 」明星商品2,000組等豐富特惠，鞏固美妝天后宮地位。誓言今年也要稱霸坪效王！
有「精品五大霸主」之稱的復興館，不能錯過指定國際精品／名品／珠寶單日消費累計滿2萬送2,000電子抵用券，最高15%優惠；指定精品珠寶專櫃，單日單櫃消費滿3萬送1,200元電子抵用券、滿5萬送2,500元電子抵用券。連向來不參與折扣優惠活動的CHANEL、HERMÈS及LOUIS VUITTON，這檔可把握單日單櫃消費滿3萬送1,000元電子抵用券、滿5萬元送2,000元電子抵用券的難得回饋。
敦化館除了同復興館精品消費回饋外，全館推出6波加碼超值消費禮。主打頂級奢華保養，推出獨家Clé de Peau Beauté激光憑單瓶組、SHISEDO電波精華組，其中，ALMONT鎏金覓尋精選組，優惠價11,900元（價值15,190元），限量20組。名店區養生健康食品，食在健康1,000元均一價。
SOGO全台各店週年慶時間
中壢店 11/10(三)～11/21(日)，共12天
高雄店 11/6(六)～11/21(日)，共16天
天母店 12/01(三)～12/12(日)，共12天
新竹店 12/2(四)～12/13(一)，共12天
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。