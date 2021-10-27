因應台灣加入CPTPP 新北議員張志豪籲市府成立因應小組
為支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪今（27）日在市政總質詢時，要求新北市長侯友宜組成跨局處因應小組；侯友宜則指示農業局及經發局組成因應小組，保障農民的生計。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-27 16:48:10
張志豪表示，加入CPTPP將有助於加工食品、一般化學、石化、紡織、鋼鐵金屬、重機電及電線電纜、運輸工具、建材等產業拓展市場；雖然部分的產業會受到零關稅挑戰，但卻能因此加速產業升級腳步，藉由加強技術開發，增加對外出口的優勢競爭。
張志豪認為，新北市就像台灣的縮影，幾乎各種的產業皆在新北市設立；尤其當國家正在因應加入CPTPP做相關準備之時，中央政府已經在硬體面、法制面做好通盤準備，新北市不應置身事外，應成立跨局處策略因應小組，配合國家政策推動，強化台灣在全球的經貿地位，和世界接軌。
侯友宜回應，他贊成台灣加入CPTPP，但是否加入CPTPP為中央的權限；此外，新北市雖非農業的大戶，但加入CPTPP仍會對新北市的農民受到衝擊，已責成農業局就新北市農民轉型的過程中，可能受到的衝擊研擬因應方案，保障農民的生計。
民進黨湧言會的成員立委王定宇、趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄，及新北市議員何博文與張志豪等人，針對台灣申請加入CPTPP一事拜會農委會的主委陳吉仲，就台灣加入CPTPP對農業的影響與因應措施，進行討論與意見交流；盼讓台灣的農產品真正走入國際，替農民與相關的產業增加收入。