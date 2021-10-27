小米旗艦機Xiaomi 11T　1.4萬起擁有「億級像素相機」

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在錄影方面，Xiaomi 11T Pro 5G支援8K錄影模式、Xiaomi 11T 5G則支援4K錄影模式，並同樣提供專業的HDR 10+攝影功能、一鍵式 AI 電影濾鏡，讓用戶一鍵就能拍出電影運鏡的質感大片。其中，音源變焦功能搭配三重麥克風陣列，讓用戶在錄製影片時，可同時聚焦畫面並拉近音訊距離。
Xiaomi 11T Pro 5G是台灣市場中，首款支援超過100W充電功能的手機，支援最高120W Xiaomi HyperCharge極速快充、配備5000mAh（typ） 電池，在短短的17分鐘、搭乘一輪大直美麗華摩天輪的時間，就能完成2至100％充電。
Xiaomi 11T 5G則支援最高67W極速快充，以雙電荷泵搭配 MTW多片繞組技術，以強化電流汲取並減少過熱情況，同時採用第二代奈米氧化矽氧陽極材質電池，提供5000mAh（typ）大電量，讓其充電最快36分鐘即可滿電。
該系列手機螢幕搭載6.67吋AMOLED平面螢幕，支援超過10億種色彩顯示，峰值亮度最高可達1000nits、支援5000,000:1對比度，螢幕經TrueColor技術精準調教，同時支援HDR10+動態顯示及DCI-P3寬廣色域，可細緻、流暢地展現亮暗部細節及鮮明色彩，完美呈現精彩畫面。
其中，Xiaomi 11T Pro 5G的螢幕更獲得全球專業螢幕評估機構DisplayMate的A+評等，支援Dolby Vision®且具備MEMC動態補償技術，即使觀看複雜、快速的畫面，也能流暢精緻呈現。同時，Xiaomi 11T系列支援120Hz螢幕更新率、480Hz觸控取樣率，即使在複雜的遊戲畫面操作下，也能快速、流暢反應。
而在精緻的畫面下，Xiaomi 11T系列支援Dolby Atmos®，以專屬的雙喇叭輸出高品質的360°環繞音效，一機就能打造震撼的影院級視聽體驗；其中，Xiaomi 11T Pro 5G更擁有Harman Kardon專業調音，以豪華房車等級音響，提供更細膩的聲學體驗。
Xiaomi 11T Pro 5G採用旗艦級Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G 行動平台，搭載第 6 代 Qualcomm AI 引擎以及Qualcomm Spectra™ 580 ISP，在CPU及GPU都有大幅提升，讓用戶可充分應用所配備的AI應用程式、且每秒可處理高達27 億像素的複雜畫面，為其帶來突破性的效能，進一步改善及提升相機效能，同時提高用電效率。
Xiaomi 11T 5G則採用MediaTek 天璣 1200-Ultra 5G 行動平台，搭載MediaTek 5G 晶片組、雙5G SIM卡及整合式 5G 數據機，並擁有3.0GHz高頻超大核心，以全面升級的處理速度進一步提升手機效能，確保手機在複雜的多工處理下也能運行順暢、同時提高用電效率。
Xiaomi 11T Pro 5G提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供12GB+256GB，售價為1萬7999元；Xiaomi 11T 5G提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供8GB+256GB，售價新台幣1萬3999元，該系列於11月10日起於各大通路全面開賣。