試玩／究極的粉絲向作品《鬼滅之刃：火之神血風譚》

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《鬼滅之刃：火之神血風譚》是一款基於動畫第一季內容的格鬥遊戲，遊戲內包含多達數個篇章的故事模式和對戰模式。玩家可以透過故事模式一面回味動畫版的內容，一面學習和解鎖角色。
故事模式的內容算是豐富，不只是有數個還原原作章節的關卡，關卡內也充斥著各種支線和收集要素，可以讓玩家補完一些動畫沒提到的內容。且除了探索之外，你還可以在故事模式中與諸多尚未加入可用角色的惡鬼們正面對決，並享受不下動畫版的動畫演出。不過在地圖探索的部分就稍嫌枯燥，探索時全程移動速度偏慢，並且收集要素也只是放在路上等你撿，探索感稍微不足，追蹤鬼氣味的功能也只是象徵性的還原，讓玩家知道主線往哪走。
以蜘蛛山篇為例，在這裡玩家不只是能看到除了炭治郎以外的視角，還能夠親自體驗善逸的雷之呼吸爆發，以及伊之助活躍的鏡頭。更別提這些橋段都有爽感十足的QTE，簡直爽得不能再爽。如果是原作粉絲的話，相信光是故事模式的演出就能配下好幾碗飯了吧。
順道一提，故事模式裡面也不光是只有探索和戰鬥，同時還有著像是吹葫蘆以及潑藥水等原作就有的情節轉化而成的小遊戲。
至於遊戲的戰鬥部分，基本上是採用2對2的方式進行。玩家除了可以消耗氣條施展各式劍技外，還可以自由的切換搭檔使出助戰招式或救援，並使出琳瑯滿目的連段攻擊。由於只需要搭配方向鍵就能輕易使出技能，遊戲本身連段的難度相當低，所以比起操作，更像是一款控制資源和射程的對戰遊戲。
如果玩家湊滿了下方的奧義值，還可以消費奧義格數來施展三階段的奧義或覺醒技能。覺醒方面有點類似格鬥遊戲常見的爆氣，可以暫時忽略氣條的消耗。
而奧義方面則是大家喜歡樂見的絕招，每個角色的奧義都有著動畫電影級的豪放演出，甚至如果能用「奧義終結」對手，還能夠觸發各角色的經典回憶片段
不過目前就算加上預售的學園篇角色的數量也有點少，但之後還會陸續追加鬼陣營的角色加入，相信到時候光是對戰部分，受歡迎的程度就絕對不會輸給當年的終極風暴系列吧。
雖然不計入對戰模式的話，故事模式的總時常只有大約8～10小時左右的內容，不過演出的含金量相當高，對戰本身也相當有趣，再加上支援連線對戰和蒐集要素，以一款粉絲向作品而言也算是有誠意了。《鬼滅之刃：火之神血風譚》目前已經正式在PS4和PS5平台上發售，喜歡原作或動畫的粉絲，不妨重溫炭治郎的斬鬼之旅吧。