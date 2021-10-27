提升學習品質　中油石化部送電腦給林園區國中小學

台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟及副執行長許晉榮於今(27)日上午，分別到林園區王公國小及中芸國中致送45台再生電腦，期能大幅提升兩校的數位遠距教學環境，以擴充線上學習能量。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-27 22:00:00
中油公司石化事業部執行長，是由行政室主任李奇威陪同，到林園區王公國小，致送再生電腦，受到校長劉瑞政率主管熱烈歡迎。
王公國小校長劉瑞政表示，該校電腦購置多年，運轉效率較慢，且有多台電腦已無法使用，對於中油石化事業部適時提供電腦，提升該校數位教學設備，表達感謝之意，並送感謝狀，以表謝意。
中油公司石化事業部副執行長許晉榮，則由行政室公關組經理王俊堯陪同，到林園區中芸國中，致送再生電腦，受到校長呂旭英率員熱烈歡迎。
中芸國中校長呂旭英說，該校部分清寒學生家中並無電腦，加上受疫情影響，遠距教學及學生數位學習能力越重要，她非常感謝中油主動挹注電腦資源，讓學生學習不中斷，降低數位落差所面臨的學習困境，對學生學習有所幫助，並送感謝狀，以表謝意。
石化事業部執行長陳國棟指出，再生電腦也是循環經濟的一環。該事業部為達成2050年零碳排目標，實踐永續發展，目前正積極推動轉型，投資綠能材料產業，以降低環境負擔，使林園區有更潔淨的環境，讓地方與產業共存共榮，邁向永續發展之路。