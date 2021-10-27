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金宣虎多重人品！對女友是暖男　拍《海岸村》臭臉難相處

▲金宣虎「渣男」形象漸漸洗白，但《海岸村恰恰恰》工作人員27日卻指他拍戲難相處。（圖／Netflix）
▲金宣虎「渣男」形象漸漸洗白，但《海岸村恰恰恰》工作人員27日卻指他拍戲難相處。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-27 17:54:40

韓星金宣虎因《海岸村恰恰恰》人氣三級跳，但卻因前女友A出面爆料射後不理、逼墮胎，形象一落千丈，豈料該事件26日出現反轉，南韓第一狗仔《Dispatch》出面爆料是A女私生活不檢點，就連A女前夫也加入行列，指她一週帶3個男人回家，《海岸村》的演員、工作人員也發文力挺「洪班長」，金宣虎聲譽看似有望恢復，結果今（27日）《海岸村》另一名員工則表示，金宣虎私下難相處，外界已分不清金宣虎人品是好是壞。

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金宣虎的前女友是前氣象主播崔英雅，崔女17日爆料金宣虎始亂終棄、咒罵其他藝人，金宣虎神隱數日後發聲，他承認跟崔女交往過，的確也有墮胎一事，針對此部分他認錯道歉，但並未對罵其他藝人的指控多做解釋。

▲《Dispatch》抖出崔英雅12項不實罪狀。（圖／翻攝Dispatch）
▲《Dispatch》抖出崔英雅12項不實罪狀。（圖／翻攝Dispatch）
金宣虎形象全毀、工作全丟，韓媒《Dispatch》昨出面爆料崔女說謊，指崔女跟金宣虎是2019年認識，2020年3月初交往，但交往後崔女才透露剛離婚，金宣虎似乎間接當了第三者。金宣虎同年7月因女友慣性撒謊決定分手，崔女發長文向男方道歉，金宣虎心軟原諒、復合，結果月底崔女懷孕，2人協議後決定墮胎，金宣虎事後帶女友見家長，甚至為女方煮了2週的海帶湯、燉補品，以及領養寵物狗陪伴，直到2021年5月底，金宣虎受不了女生私生活雜亂、不斷說謊，與女生2次分手，崔女6月不斷私訊金宣虎未果，本月17日才上論壇發爆料文。

不僅《Dispatch》出面指控崔英雅，就連崔女前夫也加入爆料行列，說明2人會離婚，就是因為前妻私生活不檢點，透露崔女曾在一週內帶3個不同的男人回家。而《海岸村恰恰恰》的工作人員也在此時出面聲援金宣虎，要他像「洪班長」一樣振作起來。金宣虎也因媒體、工作人員陸續力挺，IG從23日的741萬追蹤數，如今再漲到763.6萬，洗白指日可待。

▲《海岸村恰恰恰》工作人員跟《10 ASIA》記者透露，金宣虎拍戲常擺臭臉。（圖／翻攝10 ASIA）
▲《海岸村恰恰恰》工作人員跟《10 ASIA》記者透露，金宣虎拍戲常擺臭臉。（圖／翻攝10 ASIA）
原以為事情告一段落，豈料《海岸村恰恰恰》另一名工作人員B向媒體《10 ASIA》透露，聲援金宣虎的工作人員，是因為跟金友好才說好話，B某表示金宣虎在片場都臭臉迎人、難相處，拍攝當下讓其他演員為難，「身為跟他拍攝多場戲的工作人員，真的沒有很想幫他說話」。

B某補充解釋，一場在坎離奶奶家吃飯的橋段，小菜出現異物，結果金宣虎當場變臉，工作人員緊急更換道具時，金就說「不用了」，讓在場所有人不知所措，開拍時金未碰任何小菜，演員李相二就出面打圓場，開玩笑要金宣虎不要光吃白飯，也吃點小菜。

B工作人員表示，金宣虎待演員親切，但演戲不順的話，苦的都是無辜的工作人員，所以在場的幕後人員，都不太喜歡金宣虎；這也與金宣虎道歉聲明中，未替「咒罵他人」多做解釋不謀而合。金宣虎事件越演越烈，又有另一位工作人員C出面，C某客觀表示，每個人的立場不同，雖然自己跟金宣虎不熟，但認為他至少是個為作品全力以赴的演員，而小菜異物事件，金宣虎並未如上述所說讓人難堪，他是把其他人叫到一旁提醒，「他還是滿照顧工作人員的」。

▲金宣虎10月23日時，IG人數只有741萬（左），隨著事件演練今已漲到763.6萬。（圖／金宣虎IG）
▲金宣虎10月23日時，IG人數只有741萬（左），隨著事件演練今已漲到763.6萬。（圖／金宣虎IG）
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