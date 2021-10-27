桃園新住民培力中心開幕　充沛姐妹創業資源

《四方報》報導，桃園市長鄭文燦昨（26）日下午前往中壢新明市場，出席「桃園設計庫X桃園新住民培力中心開幕典禮」，鄭市長表示，市府針對中壢新明市場6、7樓閒置空間進行活化改造，建置桃園設計庫與桃園新住民培力中心，其中「桃園設計庫」約520坪，包含展場、多功能教室、職人教室、直播棚等空間；「桃園新住民培力中心」則設置電腦教室及烘焙教室，市府除了完善硬體設施，也透過專業講座、諮詢顧問、創業輔導、資源媒合等方式，全面提升青創團隊及新住民創業及就業能量。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-27 19:16:10
桃園新住民人口達6萬3,000多人，其中以中國籍約占62%最高、其次為越南籍，新住民也成為桃園就業及微型創業的重要力量。為完善新住民照顧服務，市府於106年成立「新住民聯合服務中心」、107年「新住民文化會館」正式啟用、109年底成立「北區新住民學習中心」。今年1月社會局成立「新住民事務科」，「桃園新住民培力中心」也在今日正式開幕，9月市府率先開設「飲料調製班」、「糕點烘培班」及「時尚美髮班」等主題培力課程，超過百位新住民熱情參與，未來市府也將規劃創業工作坊、跨文化主題課程、技藝學習等活動，持續提升新住民朋友就業及創業能力。
鄭市長感謝行政院公共工程委員會挹注4,000多萬元預算，協助市府將有30多年歷史的新明市場閒置空間改造成為設計及新住民人才的培育基地，桃園設計庫也是本市第四個青創基地，開幕活動展出超過40件桃園設計獎及大專院校跨校合作的優秀作品。鄭市長說，桃園多間學校開設設計相關科系，市府也推動大專院校設計學群發展計畫，並舉辦桃園設計獎，期盼將桃園的設計優勢發揮到極致，帶動桃園包含藝術設計、商業設計、多媒體設計、工業設計、文創設計、品牌設計等領域發展。
鄭市長指出，桃園設計庫空間設計非常用心，除了有設計材質牆、直播室、職人教室空間、百坪展場，也提供設計工具、色票、紙樣與設計書籍，目前招募第一期進駐團隊報名十分踴躍，已有17組團隊完成進駐，類型包含商業設計、室內與建築設計、品牌設計、影像製作、文創商品製作、服裝設計、遊戲與程式開發等，未來市府也將提供創業輔導、專業講座、資源媒合等服務，期盼透過群聚效應，鼓勵團隊相互經驗交流，激盪出更大的創意火花。
內政部移民署長鐘景琨表示，他今年1月見證了桃園市政府社會局成立「新住民事務科」，象徵桃園新住民照顧輔導工作正在成長茁壯。鐘署長提到，桃園率先其他縣市建置新住民事務委員會、新住民聯合服務中心、新住民文化會館等社福設施，以及今日開幕的新住民培力中心，全方位照顧到新住民的需求。他也期許桃園未來協助更多新住民朋友發揮潛力，同時促進多元文化融合，讓台灣的社會及文化更加豐富。