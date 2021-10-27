永續城市大調查　新竹縣非六都經濟力第一

新竹縣政府表示，如何落實永續發展，近年成為各政府最重視的議題之一，《今周刊》根據聯合國2015年所發布的「2030永續發展目標（SDGs）」十七項永續發展指標為核心，收集各地方政府統計資料，並以社會力、經濟力、環境力3個力，針對台灣21縣市評比調查，在非六都的縣市組中，新竹縣在經濟力中超越14個縣市拿得第一，榮獲「經濟力特別傑出獎」，在綜合評比中新竹縣、新竹市、嘉義市、金門縣四個縣市榮獲特優。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-27 17:52:06
新竹縣長楊文科表示，很高興榮獲《今周刊》調查的肯定，新竹縣作為地球城市的一員，他也召集縣府各局處，開設永續發展跨局處整合啟動會議，讓各局處瞭解新竹縣永續發展推動的脈絡及內容，以及擬定未來策略及目標，同心協力完成新竹縣「永續發展目標-地方自願檢視報告」（VLR），向世界接軌，對國內外展現新竹縣對於永續發展的決心與成果。
「經濟好一切都好!」楊文科也強調，從各項指標可以看到新竹縣正在蓬勃發展，新竹縣在人口淨遷率中，連續2年得到全國最高，家庭平均年收入達到162萬元，全國第二，為了新竹縣未來30年榮景打拼，他也與縣府團隊持續推動「十大交通建設」、「五支箭」等政策，也陸續榮獲「永續城市」、「幸福城市」、「移居城市」等肯定，這一切絕非偶然，而是靠著各項政策的推動，一點一滴累積而成。
《今周刊》去年首度進行國內六都永續發展目標SDGs大調查，不僅根據聯合國十七項核心指標收集地方政府統計資料，同時也做網路民調，調查民眾對地方首長的永續施政滿意度，今年評比是由《今周刊》與第三方調查機構「畢肯市場研究」合作，依據去年調查架構，選出58項統計數據，佔比七成，另外輔以佔比三成的民意調查。