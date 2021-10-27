開超市抗全聯？「誠品生活時光」首店在內湖　賣菜也賣書

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日日有新書 本本有秀面
每日推薦30本以上的當月新書，數量相當於「誠品生活南西店」。每週「誠品觀點」選書及暢銷首選，豐富牆面。
週週有活動 從讀書會到揪團購
建立社團日為大家找到興趣契合的夥伴，透過參與讀書會為人們心靈充電；或不定期揪團購在地小農當季限量蔬果等，最期待和社區鄰里即時互動，如開幕期間港墘里里民憑身分證加入誠品人會員，可獲得50元電子抵用券。
月月有主題 萬聖節變裝、邀萌寵到店
在店內的主題書展、生活提案，還有用餐區的藝術展示皆每月更新。適逢萬聖節，不但有魔術和氣球表演，變裝造訪還可免費領取爆米花。11/6(六)、11/7(日)將舉辦「萌寵照過來」活動，邀請居民帶著毛小孩來同歡拿好禮。
虛擬貨架串聯百萬選品 今天訂、隔日取貨
不受限物理面積，以觸控式螢幕推薦民眾豐富選項，提供當店獨家查找功能，更可串聯「誠品線上」百萬選品，尤其今天訂貨、隔日取貨的迅速服務超亮眼。
TEA ROOM全天候供餐 誠品行旅獨家好食
由誠品行旅獨家研發的質感美食，從早上8點的經典黑松露蛋沙拉三明治早餐開始，到午茶限定的布魯塞爾黑糖麻糬厚鬆餅，各式滷味小點心，或酒釀甜腐乳醃製的辣椒酥腐乳雞塊，還有知名必嚐的炙燒澳洲和牛頰牛肉麵，選擇豐富。
誠品未來經營的重要概念，將由原本海內外文化觀光的定位，轉型成社區文化創意生活。吳旻潔分享，台灣市場雖富足飽滿，但他們發現在生活的自我成長和餘裕，還有空間可以更有品味、享受資訊等，希望來到「誠品生活時光」的人們，能夠被照顧到心靈層面，釋放壓力後更有信心面對生活挑戰。
吳旻潔坦言，雖然世界變化得很快，但小小的空間場域卻可以連結很廣大。預計模組化盡速展店，體現實體與數位的線上線下結合，將大店甚至海外日本活動等導入社區，盼「誠品生活時光」能因此更有效率地抵達嘉義、南投，甚至未曾耕耘過的城市中，成為台灣人內心裡、生活中，最溫柔的陪伴。
位在內湖運動中心旁的「誠品生活時光」，特設復古可愛的打卡鐘和簽到卡，每月打卡3次即贈購書77折優惠券、打卡6次能免費喝茶、打卡10次還有時光好禮。10/31(日)正式開幕日推出TEA ROOM日月潭紅茶、小夫妻拌麵都只要1元（數量有限，每人限購乙杯、乙包）；11/1(一)至12/31(五) 誠品人會員消費享滿額抽獎活動。
「誠品生活時光」內湖瑞光店
地址：台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓（捷運港墘站步行約5分鐘）
營業時間：週一至週日08:30-21:00