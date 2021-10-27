否認愛過汪東城　炎亞綸一句話登微博熱搜

甫拿下金鐘獎最佳主持人的炎亞綸，因為個性親和，喜歡回覆網友臉書留言，近日成為話題人物，儘管單飛後更紅，卻似乎逃離不了曾為偶像團體「飛輪海」一員的身分，過去與汪東城曾流傳曖昧，有網友就在其臉書發問「其實你喜歡大東吧？」他（26）日回覆「自宇宙大爆炸以來從未發生的事」，再度否認昔日傳言，此話一出迅速登上微博熱搜排行榜第一，不過，如今該留言似乎已被刪除。

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▲炎亞綸坦言和飛輪海其他團員交集不多。（圖／翻攝炎亞綸臉書）

▲炎亞綸回覆網友，否認曾經喜歡汪東城（圖／翻攝微博）

飛輪海2005年成立，直至2012年各自單飛，炎亞綸坦言私下和另3人交集不多，卻有網友爆料，林宥嘉的招牌情歌《浪費》，歌詞寫的是炎亞綸一段長達6年的感情，主角就是汪東城，引發熱議。2019年，他在大陸綜藝節目《吐槽大會》，大方回應此事，指這首歌的確與他有關，但與汪東城沒有關係，要外界別再腦補。





▲炎亞綸開玩笑回嗆網友。（圖／黃大謙YouTube）

最近飛輪海不合一事，再度被搬到檯面上，是因為炎亞綸拍攝YouTuber黃大謙的頻道影片，回覆一則酸民留言，網友說以前分不清楚汪東城和炎亞綸的差別，他開玩笑反擊：「你是眼瞎了是不是。」被網友勸早日放下心結，炎亞綸無奈說：「緣分不強求」。對於否認喜歡汪東城登上微博熱搜一事，炎亞綸經紀公司回覆已找不到該則留言，不願多回應。



