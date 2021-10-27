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泰國積極拚觀光 「沙盒計畫」向台灣旅客招手

▲泰國觀光局駐台北辦公處處長在近期提到泰國從7月的沙盒計劃（Sand Box Plan）開始慢慢重啟旅遊，從普吉到蘇梅到喀比及攀牙，受到許多遊客的迴響，為重新開放跨出了成功的一步。（圖／Shutterstock）
▲泰國觀光局駐台北辦公處處長在近期提到泰國從7月的沙盒計劃（Sand Box Plan）開始慢慢重啟旅遊，從普吉到蘇梅到喀比及攀牙，受到許多遊客的迴響，為重新開放跨出了成功的一步。（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-10-27 18:16:52｜2021-10-27 18:34:38

《四方報》報導， 在泰國外交部10月底公佈的首波入境免隔離名單中，從11月1日開始，包括日本、韓國、英國、新加坡、香港、美國和中國等46個低風險國家和地區都有上榜，其中並沒有台灣。當媒體詢問原因時，外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示名單是由疫情指揮中心決定，但泰國政府會在12月1日和明年1月1日再更新名單。 

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四方報記者詢問泰國觀光局駐台北辦公處新聞發言人王玉美，下一波名單是否有望納入台灣？她表示泰觀局正積極爭取中，且即使台灣有在入境泰國免隔離名單上，但台灣旅客回國後還是得在台灣隔離14天，這極有可能影響台灣旅客回國後上班和上學的安排。 

不過，若無上班和上學的考量，泰國觀光局駐台北辦公處處長在近期提到泰國從7月的沙盒計劃（Sand Box Plan）開始慢慢重啟旅遊，從普吉到蘇梅到喀比及攀牙，受到許多遊客的迴響，為重新開放跨出了成功的一步。而泰國旅遊的入境規定也在逐步放寬中，歡迎完整接種疫苗的台灣旅客，前往泰國享受放鬆又快樂的假期。 

另外，泰國預計在11月開始擴展開放的城市有曼谷、清邁、華欣、芭達雅、七岩等熱門景點。針對越來越多開放的景點。泰國觀光局正在進行一系列公關宣傳，包括與旅行社、航空公司、媒體合作的推廣計劃。  

泰國觀光局今年度的推廣主題是「驚艷泰國，超乎你的想像」，推薦大家可以先到攀牙府帕島、喀比府的Khlong Rut、清邁府 Luang Khun Win寺。此外，泰國觀光局將於11月參加ITF (11月5-8日)，TTE (11月26-29日)，以及12月的KTF (12月17-20日)，歡迎大家前來參加，感受全新出發的「泰」驚喜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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