泰國積極拚觀光 「沙盒計畫」向台灣旅客招手

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不過，若無上班和上學的考量，泰國觀光局駐台北辦公處處長在近期提到泰國從7月的沙盒計劃（Sand Box Plan）開始慢慢重啟旅遊，從普吉到蘇梅到喀比及攀牙，受到許多遊客的迴響，為重新開放跨出了成功的一步。而泰國旅遊的入境規定也在逐步放寬中，歡迎完整接種疫苗的台灣旅客，前往泰國享受放鬆又快樂的假期。
另外，泰國預計在11月開始擴展開放的城市有曼谷、清邁、華欣、芭達雅、七岩等熱門景點。針對越來越多開放的景點。泰國觀光局正在進行一系列公關宣傳，包括與旅行社、航空公司、媒體合作的推廣計劃。
泰國觀光局今年度的推廣主題是「驚艷泰國，超乎你的想像」，推薦大家可以先到攀牙府帕島、喀比府的Khlong Rut、清邁府 Luang Khun Win寺。此外，泰國觀光局將於11月參加ITF (11月5-8日)，TTE (11月26-29日)，以及12月的KTF (12月17-20日)，歡迎大家前來參加，感受全新出發的「泰」驚喜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。