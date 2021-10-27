疫情重創經濟命脈觀光業　泰國11月開國門迎遊客

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儘管泰國每日仍有約1萬例確診，疫苗接種率僅約40%，但當局迫切想振興觀光業，希望透過逐步取消嚴格隔離措施，吸引外國訪客重返泰國酒吧和海灘。
曼谷市政府發言人彭薩功（Pongsakorn Kwanmuang）說：「我們預計觀光業將於明年年中左右回到常態。」
當局表示，泰國預計將在3月前迎來100萬名遊客，到2022年，觀光業將帶來約300億美元收益。
泰國政府放寬鎖國令後，當局祭出14天飯店隔離措施，使多數境外訪客卻步。
作為邁向常態的第一步，泰國觀光勝地普吉島（Phuket）7月率先有條件開放國際觀光，但僅吸引滄海一粟的數萬人前來。
為替觀光業止血，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）宣布分階段重新開放泰國計畫，11月1日起允許來自「低風險」國家且完整接種疫苗的旅客，入境泰國可免除隔離。
「低風險」國家之一的中國是泰國旅客來源最大宗，不過，由於北京當局對返國者的嚴格隔離限制，恐讓欲出國度假的中國民眾止步。
第2階段重啟計畫則是自12月1日起，結束為期7個月的酒吧和餐廳禁酒令。業界人士表示，此舉對於吸引渴望放鬆的遊客而言，至關重要。
泰國飯店協會主席努巴克迪（Marisa Sukosol Nunbhakdi） 表示，長期停業「摧毀」飯店業，這一行業近半員工因歇業和裁員而失業。
仍在營運的數間曼谷飯店為爭奪稀少的遊客，不得不大幅削價競爭。努巴克迪說：「飯店之間一場激烈的價格戰已揭幕，因為與需求相比下，供應在很長一段時間內都將維持十分充足。」
觀光業面臨的種種挑戰，降低了努巴克迪對重啟的期待，她預計，飯店業在2024年之前都難以恢復正常。（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1101027