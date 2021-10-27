歐德集團第45所「幸福圖書室」啟用

台灣家居業領導品牌歐德集團，無懼疫情阻撓，堅持發揮公益精神，10月27日於新竹縣橫山國小歡慶第45座以綠建材為主的「幸福圖書室」啟用，歐德集團陳國都董事長、新竹縣長楊文科、教育處長楊郡慈等多位貴賓蒞臨圖書室啟用儀式，新竹縣福龍國小、南和國小及橫山國小分別以客家童謠唱跳、烏克麗麗彈奏、桐花舞喜迎幸福圖書室落成。
歐德集團自2005年開始啟動百閲公益計劃，目標要為台灣各地偏鄉學校建造100所，以環保綠建材為主的「幸福圖書室」。今年在新竹縣政府教育處積極爭取下，為福龍國小、南和國小及橫山國小建置圖書室。福龍國小與南和國小位處偏鄉，在少子化及人口外移的衝擊下，學生人數都僅有30多人；而橫山國小為百年老校，由於三校學生以隔代教養、單親、中低收入戶及新住民等家庭比例偏高，社經地位相對弱勢，文化刺激不足，導致學生學習成就及基礎有待關注與強化。
福龍國小原有圖書室有三分之一挪作雜物間，動線擁擠，採光通風欠佳；南和國小舊圖書室架高木地板及書櫃使用年限久遠，活動式組裝的書櫃，穩固性不佳，有倒塌之疑慮，收納空間不足以收藏大量書籍；橫山國小原書櫃偏傳統樣式缺乏活潑感，加上長年使用大多斑駁老舊，無法吸引孩子前往使用與閱讀，種種原因影響學生們學習興趣。希望透過「歐德幸福圖書室」改造計劃，從空間出發，營造良好的閱讀情境，提高學生閱讀興趣進而產出學習質量，促進學生與教師同步成長。
由歐德傢俱曾有志、江昌達及徐宗銘3位專業設計師為孩子打造健康綠建材的圖書室，無論是以校園內豐富的生態資源為主題，或是結合藝術造景的「城堡書屋」，都讓孩子們深刻地感受到學校對他們的關愛。孩子們看到蛻變後的圖書室，都興奮表示：「更喜歡到圖書室閱讀了。」
楊文科說道：「偏鄉教育資源不足是長期存在的社會問題，此次歐德集團的捐贈活動，實為偏鄉孩童帶來一定程度上的幫助，給予孩童優質的閱讀環境是新竹縣長期推動之目標，感謝歐德集團的熱心捐贈，期許透過政府與民間的通力合作，合力造就偏鄉學童能獲得更多元優質的閱讀環境，讓孩童倘佯在閱讀的書海」。
歐德集團董事長陳國都表示：「百閱計畫，期望為偏鄉小校建造100所幸福圖書室，提升孩子們的閱讀教育。今年累計完成45所，感謝歐德的設計師與施工團隊，不畏疫情，戴著口罩在炎熱的日子裡趕工，感謝三所學校的校長、老師們的協助，才能圓滿完成；更感謝歐德舊客戶支持，公司將每筆消費提撥款項千分之二作為公益基金，歐德將持續為偏遠學校打造環保綠建材的幸福圖書室，我們替孩子感謝您」。
2021歐德百閱影片：https://youtu.be/lymAIH6G9G0