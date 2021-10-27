陸2021胡潤百富榜曝光！馬雲失寵跌第五　中國新首富是他

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2020年《胡潤百富榜》中國首富為阿里巴巴創辦人馬雲，不過自去年10月公開批評中國金融監管體系，發表「中國金融基本沒有系統」言論後，隨即迎來北京當局打壓，轉趨低調的馬雲身家也受到強力監管和處分，今年財富下降36%，一年內總資產蒸發1450億元，據《胡潤百富榜》估算，馬雲目前總資產約2550億元，跌落至百富榜第五。
頭一次坐上中國首富席次的農夫山泉董事長鍾睒睒，總資產則比去年增漲了7%，達到3900億元。他靠著去年9月8日在香港上市的包裝飲用水「農夫山泉」創下兩項紀錄，一是成為近十年來最受歡迎新股，二是創下全球富豪身價單日上漲最高紀錄。有報導指出，作為中國包裝飲用水的龍頭企業，農夫山泉一年光是賣水的收入就超過143億元（約新台幣611億元），毛利率超過六成。
抖音創始人張一鳴，受惠於抖音上市傳聞、今日頭條等業務增長，38歲的張一鳴財富增長至去年的3倍、增長了2300億，一口氣超過「雙馬」馬化騰、馬雲，以總資產3400億元躍居第二；新能源汽車電池供應商寧德時代董事長曾毓群，在中國官方推動2030碳達峰、2060碳中和「雙碳」目標下，財富同樣年增近3倍，以 3200億元緊追在後。
而歷經北京對企業的鎮壓行動擴大、網路反壟斷下，騰訊音樂獨家版權、騰訊遊戲業務雙雙遭狙擊，導致騰訊股價連連下跌，創辦人馬化騰的財富2021年也硬生生減少了19%，以3170億元位居第四；首位「80後」（1980年代後出生）白手起家的富豪黃崢則靠著一手創辦的社交電商平台「拼多多」，成為中國年輕人所崇拜的網科新貴，以2290億元升至第6位，而今年榜單也首度將香港富豪列入排名，李嘉誠便以總資產2150億元，上榜即名列第8位。
此外，這份榜單中也顯示，從首富跌至第5名的馬雲還不是跌幅最大的富豪，曾位居2017年首富、如今卻身陷財務風暴的恆大集團創辦人許家印，今年總資產蒸發1620億元，僅剩730億元，排名也從去年的第5位大跌至第70位，成為榜上財富縮水最嚴重的富豪。