元宇宙爆紅概念股狂漲 「iPod之父」不樂觀：很難發酵
元宇宙（metaverse）概念近來成為熱門話題，甚至讓不少概念股股價漲翻天。不過被譽為「iPod之父」蘋果前高層法代爾（Tony Fadell）近日受訪時，表示他在1988年就已經聽說過元宇宙概念，對於能否在市場擴大發酵，他認為不樂觀。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-27 19:03:36
法代爾過去在曾經在蘋果任職期間，打造出改變音樂市場的iPod產品，並且成為後來改變手機市場iPhone的一部分設計。近日法代爾接受《彭博社》訪問時表示，他認為蘋果接下來十年內可能會進軍另一個重大硬體領域。因蘋果一直致力於汽車技術和虛擬視覺頭戴裝置，使得外界推測，其中一個可能將成為蘋果的「下一個重磅產品」。不過法代爾認為，蘋果接下來的創新不見得會聚焦在這些領域，甚至可能會在軟體或服務類別創新進而改變市場。
至於近來備受討論的元宇宙概念，法代爾則是不太看好。報導指出，元宇宙是臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）吹捧出的概念，可以讓人們在虛擬世界中工作、娛樂以及運動。
法代爾表示，「我在1988年就已經聽說過元宇宙概念，當時我們還在做VR眼鏡。」法代爾表示，他仍舊懷疑這是否能成為一件「大事」，或許會在企業或工業領域造成影響，「但是想要打動消費者，讓他們一直投入情感和時間，很難。」
法代爾警告，技術會帶來意外後果，包括他曾經協助開發的智慧型手機領域。他將智慧型手機稱之為「保存所有我們在社交媒體上看到的反烏托邦內容冰箱」。法代爾表示，科技高管有責任自我監管，不要指望政府做這件事情。他舉例稱，蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs）就曾經拒絕在iTunes商店上銷售色情內容，儘管有人認為該類別非常受到歡迎且有利可圖。
法代爾回憶，當時賈伯斯還站起來回應，「這就是我們想要生活的社會嘛？這就是我們想要讓孩子使用的產品嗎？」法代爾表示，這就需要執行團隊和董事會進行自我監管。